Как выглядит самый дорогой стадион мира. Блогеры из России показали его изнутри

Там играет чемпион МЛС, который бьет рекорды посещаемости.

Российские блогеры Екатерина Хаитова и Данила Иванов на своем YouTube-канале «География спорта» показывают жизнь городов США глазами наших звезд спорта, которые тренируются и выступают в Северной Америке. Цель – рассказать изнутри о главных событиях американского спорта и людях, которые его представляют, а еще – передать атмосферу городов.

В очередном выпуске – VIP-тур по самому дорогому футбольному стадиону в мире, который был построен летом 2017 года, а затраты на его строительство составили $1,6 млрд. Это Mercedes-Benz Stadium в Атланте, на котором будут сыграны матчи ЧМ-2026. Его готовило то же дизайнерское бюро, которое занималось новым стадионом «Барселоны».

Ее вместимость – 71 тысяча человек, но может быть увеличена до 75 тысяч.

Перед входом на стадион размещена фигура сокола, так как клуб по американскому футболу называется «Атланта Фэлконс» (Falcons – соколы). Стадион изначально создавался для нее, но также на этой арене выступает клуб по футболу европейскому – «Атланта Юнайтед».

Владелец обеих команд – американский бизнесмен Артур Бланк. «Атланту Юнайтед» создали, потому что сын Артура любит футбол.

Вкратце, что здесь особенного:

• Официально – самая дешевая еда в лиге.

• Есть табло, расположенное вокруг арены.

• Крыша открывается и закрывается в соответствии с погодными условиями.

• Специальные стекла для проникновения естественного света, как на мюнхенской «Альянц-Арене».

• Специальные места для болельщиков, где они могли бы нескучно провести время в перерыве.

На верхнем ярусе нет заграждающих конструкций, которые бы мешали обзору, который очень хорош с любых мест.

VIP-зона, как и на большинстве футбольных арен, расположена между верхним и нижним ярусами, в баре есть прохладительные напитки. Это обычный VIP. Есть и четыре ложи. В главной из них располагаются самые богатые люди, отсюда за игрой наблюдает и владелец.

Здесь недавно прошел Супербоул, средняя цена билета на который составила $4500, по ТВ его смотрело более 100 миллионов человек.

У «Фэлконс» и «Юнайтед» разные раздевалки, для клуба по американскому футболу она гораздо больше по вместимости (100 против 30 человек).

Туннель, через который выбегают на поле команды, выглядит вот так.

Там искусственный газон, но к 2026 году под ЧМ он будет переделан.

А так выглядят кожаные кресла для запасных игроков «Юнайтед».

Атланта никогда не была футбольным городом в европейском понимании этого вида спорта, но в этом году она сенсационно выиграла МЛС. Здесь был установлен главный рекорд МЛС по посещаемости в первый же сезон (53 тысячи в среднем). А на первый матч пришло 72 тысячи человек.

Предматчевый ритуал – гигантский золотой гвоздь прибивает к рельсам одна из звезд, пришедшая на матч. Это отсылка к тому, что Атланта считается железнодорожным центром.

Фудкорт под названием «100 ярдов» (столько занимает игровая зона в американском футболе) расчерчен в виде футбольного поля.

Есть и детская академия, здесь много полей. Мог в составе академии появиться и русский вратарь – сын Руслана Нигматуллина, который проходил здесь просмотр. Он будет играть за команду университета в Нью-Йорке.

Атланта напоминает европейские города, здесь все интересные места сосредоточены в центре – это не очень типично для США. Атланта – крупнейший город штата Джорджия, который называют «персиковым», поскольку это лидер страны по выращиванию этих фруктов. Главная улица тоже «персиковая» – Peach Tree Street.

А в канун Нового года здесь проходит мероприятие Peach Drop: за минуту до начала праздника вниз спускается огромный персик, который достигнет земли в момент наступления Нового года.

Джорджию также называют арахисовым штатом, так что однажды в 2014 году (год арахиса) вместо персика вниз спустилось драже M&M’s. Атланта – очень зеленый город, почти половину его занимают парковые зоны, так что сюда в последнее время переезжает все больше американцев.

На YouTube-канале «География спорта» есть еще несколько интересных видео, где фигурируют наши спортсмены. Екатерина и Даниил встретились с защитником хоккейной «Тампы-Бэй» Михаилом Сергачевым (и вторая часть), экс-хоккеистом «Флориды», а ныне – «Виннипега» – олимпийским чемпионом Богданом Киселевичем, а также Евгением Дадоновым и Максимом Маминым. В Атланте помимо нового стадиона нашли известную российскую легкоатлетку Дарью Клишину и еще побывали в Орландо дома у чемпиона НБА Тимофея Мозгова.