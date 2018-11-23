Каково это – быть киберфутболистом в России и зарабатывать игрой в фифу

Интервью о контракте с профклубом, деньгах и алкоголе.

Антон Klenoff Кленов – один из лучших киберфутболистов страны. Он участвовал в различных турнирах по FIFA, представлял «Локомотив», а теперь выступает за «Динамо», в академии которого играл в детстве.

Илья Егоров встретился с Klenoff и спросил про деньги, развитие карьеры и трудности киберфутбола в России.

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− Какие минусы в карьере киберфутболиста?

− Даже не знаю. Если ты – tier-1-игрок в мире, то у тебя хорошая зарплата, ты летаешь по всему миру на турниры. То есть ты катаешься по разным странам и городам, впитываешь культуру народов.

− Ты сейчас плюсы перечисляешь.

− Так, а минусов на самом деле нет. Это же доставляет удовольствие, как может не нравиться?

− Кроме того, это приносит неплохие деньги.

− Смотря в каком регионе. В России жить, играть в FIFA и ни в чем не нуждаться могут человек пять от силы. У нас в стране мало игроков сидят на зарплате и общаются с организациями или клубами, а турниры выигрывают почти всегда одни и те же люди. Молодому игроку сложно переступить через этот порог.

− Что влияет на сумму, которая упадет в кошелек?

− Все вместе: медийка, результаты на турнирах. Если ты не светишься в социальных сетях, то тебя никто не подпишет. Клубы и организации обращают на это такое же внимание, как и на результаты. Деньги за игру я впервые получил на локальных турнирах и Кубке России в 2015 году. За победы давали по семь тысяч рублей.

− Сейчас в плане рекламы получается заработать намного больше?

− Если только на YouTube. Как только ты достигаешь определенной планки по подписчикам, сразу же начинают писать букмекеры.

− У тебя этой рекламы от букмекеров немного.

− Я только начинаю развивать свой канал, так что пиарить кого попало на старте не стоит. Как только выйду на определенный уровень, изучу аудиторию и рекламщиков, тогда и начну.

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− С чего началась твоя карьера в киберфутболе?

− Первый мой турнир – это Кубок России в Казани. Сначала я играл против парней из Москвы, мне удалось взять квоту на эти соревнования. Чуть позже я уже начал давать результаты на каких-то локальных турнирах. Начиная с 2012-го, я раз в год чисто по фану выбирался куда-нибудь. В Казани же я тогда занял третье место. С тех пор у меня были хорошие результаты практически во всех онлайн-турнирах.

− Как тренировался?

− На мелких турнирах. Раньше были сайты, на которых собирались даже топовые игроки – с ними можно было зарубиться.

− Читал мнение, что можно натренироваться просто в режиме карьеры.

− Это миф. В карьере ты играешь против компьютера, а компьютер – это алгоритм. Он всегда будет играть одинаково. Со временем ты просто научишься предугадывать его действия. И после таких тренировок у тебя не будет шансов в играх против реальных людей. Чем отличается человек от компьютера в этой ситуации: первый может использовать против тебя миллион разных комбинаций.

Лично мне не интересен режим карьеры. Да и никому из профессионалов он не интересен. Все играют в режиме Ultimate Team, Weekend League, драфты, устраивают друг с другом товарищеские матчи.

− Ufenok (киберфутболист «Локомотива» – прим. «Бомбардира») следит за своим режимом на крупных соревнованиях. Ты как?

− Это больше красивая история. Что значит режим? Ложиться вовремя? Это же логично: если не выспался, то будешь ходить сонный, разобранный, не получится сыграть классно.

У меня была другая тема. В начале моей карьеры, когда я играл еще не на самых серьезных турнирах, я просто не спал. Но я все равно побеждал. Наверное, на более крупных турнирах такая история вряд ли бы сработала. Нельзя все это назвать режимом. Каждый придумывает сам, как себя дисциплинировать. Некоторые, например, под алкоголем лучше играют. Был такой [геймер] – Шамиль Аков. Он шел в группе в «швейцарке» (режим, в котором при четырех поражениях вылетаешь, а при четырех победах проходишь дальше − прим. «Бомбардира») со статистикой 0/3. Затем выпил виски, весь день ходил с бутылкой и вышел из группы со статистикой 4/3.

− Ты анализируешь соперников перед турнирами?

− У всех со временем формируется точка зрения насчет соперников. Если говорить про российскую сцену, то у нас турниров очень мало. В России мало профессионалов, потому что игрой трудно зарабатывать себе на жизнь. Соответственно, многие не заморачиваются насчет подготовки: просто играют в свою игру и все. Возможно, кто-то и анализирует чужую игру. Но я сомневаюсь, что из этого анализа получается что-нибудь крутое. Можно и без него справляться – это тема тоже больше для красивой истории.

− То есть ты не выбираешь тактику, специальный состав?

− Нет, тут, как мне кажется, все зависит от турнира, группы и расклада. То есть, исходя из этих факторов, можно выбирать свою игру. Я лично не стараюсь придумывать что-то специальное под отдельного игрока. Потому что в последних версиях FIFA важно, сколько ты забьешь, а не пропустишь. Как бы ты старался не пропустить, ты все равно это сделаешь. Так что лучше следить за тем, сколько голов ты накидал сопернику.

− Для «Локомотива» ты только играл? Или были какие-то еще условия?

− В 2017-м объявили о проведении турнира Кубка Олимп по FIFA. Плюс был чемпионат России в Казани. Все клубы РПЛ должны были отправить своего представителя. Они начали подписывать игроков, так на меня и вышел «Локо».

У меня была определенная медиасвязь с клубом. Допустим, я перед матчами выкладывал в социальных сетях что-то, во время матча кидал что-то. А так я играл на турнирах за «Локо». Это сейчас там целый штаб киберспортсменов. Но на тот момент я был один.

text text text Публикация от text (@klenoff11) 7 Дек 2017 в 10:14 PST

− Чем закончилось сотрудничество? Контрактом с «Динамо»?

– Нет, сотрудничество закончилось за полгода до начала общения с «Динамо». Мне многие в комментариях писали, что я продался. Но это не так. «Локомотиву» я, наверное, не подошел. В «Динамо» я пришел уже в статусе свободного агента.

− В родной клуб пришел.

− Да. Я с 6 до 13 лет занимался в академии Льва Ивановича Яшина. В какой-то момент просто перестал верить в себя и ушел из большого футбола. А потом случился киберфутбол, история с «Динамо». При моем подписании динамовцы учли мое прошлое. По-моему, прикольная тема получилась.

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− «Динамо» сейчас для тебя – основное место заработка?

− Вряд ли. Основное место заработка – это призовые с турниров, YouTube-канал, реклама.

− Как часто выходят на тебя с предложениями?

− В последнее время у меня очень неплохие показатели по просмотрам, поэтому на почту периодически прилетают какие-то предложения. Необязательно стучатся одни букмекеры, бывают еще и продавцы монет. Но не факт, что многие надежные. Так что торопиться не будут.

Самое дорогое предложение? Нет каких-то конкретных цифр. Пишут с предложениями мне, а я уже должен назвать цену. С моими просмотрами можно просить пять тысяч рублей за ролик.

− Киберспорт может просто уйти от тебя. Что будет дальше?

− Многие задаются этим вопросом. Сейчас отвечу немного по-другому. Некоторые ребята сейчас мечтают о карьере киберфутболиста. Они должны попробовать это. Но они не должны мешать себе учиться, выполнять обязанности. Игры и тренировки же пусть проходят в свободное время. Это поможет с тем, что делать дальше.

− После завершения карьеры?

− Да. Мы все-таки одно из первых поколений киберфутболистов: мы начинали этот движ, играли еще на старых приставках, в компьютерных клубах. Сложно ответить на этот вопрос, потому что еще никто не уходил. Но многие его себе задавали. Допустим, после завершения карьеры они будут работать комментаторами или аналитиками.

Например, я на одном из турниров даже попробовал себя в роли комментатора. Я пока не могу самостоятельно вывезти один матч, так что работал в паре помощником. Мне кажется, у меня неплохо получилось.

− Мы сейчас говорим только о FIFA?

− Пока что только о FIFA. Но есть много комментаторов в киберспорте, которые раньше комментировали Dota 2, а потом ушли в другую дисциплину. Есть комментаторы, которые комментируют несколько дисциплин одновременно.

FIFA – уникальная игра. Если играешь в нее, то сложно комментировать еще и Counter Strike. Это сложно, но не нереально. Что касается меня, то я вряд ли смогу на уровне прокомментировать турниры по CS или Dota 2. Хоть я раньше и играл, но получится поговорить только на любительском уровне, не на профессиональном. Для этого нужна постоянная практика.

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− Киберфутбол развивается в России...

− Ну, такое себе.

− Почему?

− Со стороны так кажется: у нас все прекрасно, клубы подписывают ребят. Но все эти сотрудничества образуются ради пиара, а игроки играют, просто надевая футболку клуба, при этом ничего не получая взамен. Для любителей вроде нормально. Для профессионалов условия сложнее: трудно развиваться, почти нет никакой поддержки со стороны организаций. Бороться с европейскими игроками почти нереально.

Все зарубежные соревнования проходят в режиме Ultimate Team. Там есть карточки «иконы» (В игру добавляют легенд футбола с классными характеристиками – прим. «Бомбардира») и карточки «геймпчейнджеры»: Гуулит, Вийера. С ними намного легче играть. Чтобы получить их в состав, нужно либо быть большим везунчиком, либо покупать. Все европейские игроки покупают, тратя в самом начале игры 5-6 тысяч долларов. Они окупят эту сумму со временем.

Для европейских игроков это не деньги. Я был недавно в Париже, ехал в такси и разговорился с водителем. Он сказал, что если ты зарабатываешь 3-4 тысячи евро в месяц, то живешь так, чтобы просто прожить. Если 9-12 тысяч – живешь уже с комфортом.

По сути, игрокам нужно один раз закинуть месячную зарплату уровня своей страны, чтобы играть с комфортом. Для них это не такая большая сумма. Для нас 500 тысяч рублей – что-то нереальное. Российские киберутболисты вряд ли позволят себе закинуть такую сумму на игру. Лично я особо не донатил. Кстати, чем новее версия FIFA, тем больше в нее нужно вкладывать денег. В прошлой версии я «задонатил» около 2,5 тысяч рублей. В FIFA19 у меня на аккаунте было около 50 тысяч момент − примерно 20 тысяч рублей. С этим ты не можешь конкурировать с европейцами – закидывать нужно минимум 250 тысяч рублей.

У европейцев в составе по 5-6 «икон», у наших игроков – максимум по одной. Так что на отборочные туры наши игроки могут отобраться, но дальше – все плохо. Эти карточки решают многое. Киберспорт должен быть равным, но в этом режиме нет равенства. Российским игрокам сложно пробиться на мировую сцену, хотя, чтобы быть топом, это нужно делать обязательно.

− У нас киберфутбол не связан с крупным заработком?

– Да. Люди даже на крупных российских турнирах думают не об отборе на мировые соревнования, а о том, где бы достать деньги для спаррингов с более сильными соперниками. В Германии, например, парни сидят на хороших зарплатах, у них есть все условия, чтобы побеждать. Они не думают, как бы им прожить, они думают только о победе. В этом главная беда России и стран СНГ. Игроки думают не о турнирах, а о возможности заработать нормальные деньги. У нас нет классных и сильных турниров, площадок для тренировок. Мы тренируемся друг с другом, часто – со слабыми соперниками. Нужна возможность играть против сильных европейцев. А то приезжаем на какие-то крупные соревнования и вылетаем со статистикой 1/4. Не хватает WLAN-турниров, где мы бы чувствовали уровень, где не было бы слабых соперников.

− Читал, что в России откроют киберспортивные школы. Это как-то повлияет на общий уровень?

− Я не понимаю, как это будет выглядеть, кто там будет преподавать. Я не могу говорить о киберспорте в целом, могу только о киберфутболе. В этой дисциплине открытие таких школ – туфта. Преподавать там могут только топовые российские игроки, другие люди ничему не научат.

− Киберфутбол не станет в России таким же популярным, как и большой футбол?

− В этом и проблема киберфутбола в отличие от Counter-Strike или Dota 2 – за топовыми соревнованиями особо не понаблюдаешь. Так что киберфутболу в этом плане сложно развиваться, а игрокам − привлечь аудиторию из большого футбола.

text text text Публикация от text (@klenoff11) 10 Апр 2018 в 6:19 PDT

− Пара вопросов от нашего главного редактора. Первый: «Я далек от мира FIFA. Но, насколько я понимаю, костяк аудитории – подростки и школьники. Не обидно ли тебе знать, что большинство твоих зрителей – дети?»

− Есть и взрослые люди, которые женаты, которым по 25-30 лет – с ними тоже можно пообщаться. Да и вообще без разницы: дети – это такая же аудитория. Плюс их можно чему-то научить. И в плане игры, и в плане каких-то других тем. Многие игроки ведут трансляции своих матчей, рассказывают разные истории, поучительные моменты. Дети слушают это и могут извлечь что-то для себя, потому что стараются равняться на своих кумиров. Нам же самим это интересно, потому что мы, киберспортсмены, не особо старые. Нет ни одного игрока, которому больше 40 лет.

− Второй вопрос: «Что есть твоя мечта в плане творческой реализации?»

− Пока я веду YouTube-канал лишь бы вести. Если честно, мне с ним сложно: пока мало идей, он сам развивается. Так что в этом плане нет никаких желаний. Если брать киберспортивное направление, то выиграть чемпионат мира.

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