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    Четырехлетний фанат позвал игроков «Челси» в гости. Они пришли!


    5
    Голосов: 4
    24.07.2018 18:15
    Австралия – страна чудес.

    Лондонский «Челси» проводил первый матч под руководством нового тренера Маурицио Сарри. Случилось это вдали от дома – клуб уехал в Австралию играть против местного «Перт Глори». Благодаря голу Педро выиграли 1:0.

    Впрочем, выезд больше запомнился с другой стороны. Накануне игры четырехлетний фанат «Челси» из Перта пригласил команду к себе домой на барбекю. Родители сказали парню, что он пока может не ложиться спать, потому что приедут бабушка и дедушка.

    Оказалось, это был сюрприз от клуба. В гости внезапно приехали Давид Луис, Тьемуэ Бакайоко и Итан Ампаду. Они поиграли с парнем в футбол, причем Луис попробовал научить фаната технике исполнения штрафных ударов. «Я забью для тебя гол завтра», – пообещал бразилец.

    Луис не забил, но парень вряд ли этому расстроился.

    А на матч пришло 55 тысяч зрителей. Отличная обстановка была и перед стадионом:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Челси»
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 25 июля 2018, 10:46

      Респект!!! Это и есть показатель отношения клуба и игроков к болелам...

      2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 25 июля 2018, 08:23

      ЭТО ПРОСТО ОТЛИЧНО !!!!УВАЖЕНИЕ К ФАНУ ДАЖЕ МАЛЕНЬКОМУ!!ДЕЛАЕТ ЧЕСТЬ КЛУБУ ЧЕЛСИ!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 июля 2018, 06:01

      красавчики, отслеживают даже такие нюансы

      2
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