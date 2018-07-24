Четырехлетний фанат позвал игроков «Челси» в гости. Они пришли!

Австралия – страна чудес.

Лондонский «Челси» проводил первый матч под руководством нового тренера Маурицио Сарри. Случилось это вдали от дома – клуб уехал в Австралию играть против местного «Перт Глори». Благодаря голу Педро выиграли 1:0.

Впрочем, выезд больше запомнился с другой стороны. Накануне игры четырехлетний фанат «Челси» из Перта пригласил команду к себе домой на барбекю. Родители сказали парню, что он пока может не ложиться спать, потому что приедут бабушка и дедушка.

Оказалось, это был сюрприз от клуба. В гости внезапно приехали Давид Луис, Тьемуэ Бакайоко и Итан Ампаду. Они поиграли с парнем в футбол, причем Луис попробовал научить фаната технике исполнения штрафных ударов. «Я забью для тебя гол завтра», – пообещал бразилец.

Луис не забил, но парень вряд ли этому расстроился.

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 июля 2018 г.

А на матч пришло 55 тысяч зрителей. Отличная обстановка была и перед стадионом: