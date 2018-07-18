100 лучших фото чемпионата мира

Моменты, которые вы покажете своим внукам.

Весь месяц два фотографа «Бомбардира» – Наталия Кондратенко и Иван Якушкин – гоняли по стране и фиксировали мгновения чемпионата мира. Они мокли под ливнем в Калининграде, спасались от духоты в Москве, мерзли вечерами в Санкт-Петербурге. Они видели хмельных уругвайцев, счастливых исландцев и убитых от горя немцев. Они вживую наблюдали, как Неймар плакал, Акинфеев отбивал ногой тот самый пенальти, а Погба танцевал фирменный дэб с золотым кубком мира в руках. Все это – для того, чтобы мы насобирали гигантский архив сочных кадров ЧМ-2018 и поняли: иногда лучший способ впитать ностальгию – обойтись без единого слова.

Поэтому далее – галерея самых ярких моментов самого яркого месяца нашей жизни. Сохраняйте этот пост, чтобы пересматривать его зимними вечерами и однажды показать тем, кто еще не родился или пока слишком мал.