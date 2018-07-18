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    100 лучших фото чемпионата мира


    4.3
    Голосов: 6
    18.07.2018 13:30
    Моменты, которые вы покажете своим внукам.

    Весь месяц два фотографа «Бомбардира» – Наталия Кондратенко и Иван Якушкин – гоняли по стране и фиксировали мгновения чемпионата мира. Они мокли под ливнем в Калининграде, спасались от духоты в Москве, мерзли вечерами в Санкт-Петербурге. Они видели хмельных уругвайцев, счастливых исландцев и убитых от горя немцев. Они вживую наблюдали, как Неймар плакал, Акинфеев отбивал ногой тот самый пенальти, а Погба танцевал фирменный дэб с золотым кубком мира в руках. Все это – для того, чтобы мы насобирали гигантский архив сочных кадров ЧМ-2018 и поняли: иногда лучший способ впитать ностальгию – обойтись без единого слова.

    Поэтому далее – галерея самых ярких моментов самого яркого месяца нашей жизни. Сохраняйте этот пост, чтобы пересматривать его зимними вечерами и однажды показать тем, кто еще не родился или пока слишком мал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, Иван Якушкин
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +81

      Kugal 19 июля 2018, 11:30

      классный был чем, непредсказуемый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 июля 2018, 10:07

      Нойер, какое место в группе займем ?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 июля 2018, 07:20

      Круто!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 19 июля 2018, 05:50

      +++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 18 июля 2018, 22:45

      Спасибо тебя Россия и россияны

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 июля 2018, 19:47

      чемпионат удался кто бы что не говорил!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 18 июля 2018, 18:40

      Думаете ваших внуков это будет волновать?Что то я сильно сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 18 июля 2018, 18:22

      Благодарю , просмотрено , настольжи )

      1
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      Рейтинг: +157

      ADD750 18 июля 2018, 18:18

      А где же фото семейки в кокошниках)))))

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 18 июля 2018, 17:23

      Эпическое фото,на котором Роналду помогает покинуть поле Кавани,разве не достойно этой подборки?

      3
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