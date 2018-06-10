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    Краснодар получил кусочек чемпионата мира. Душевно


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    Голосов: 6
    10.06.2018 14:40
    Сборная Испании вдохновляет.

    Испанцы продолжают подготовку к чемпионату мира, где точно будут одними из фаворитов. Команда базируется в Краснодаре, а находится в городе уже с 7 июня. Здесь не будет матчей чемпионата мира, но часть футбольного внимания досталась и Краснодару. Например, местные жители могли попасть на открытую тренировку команды. Больше всего им нравится Серхио Рамос. В Краснодаре его приняли так круто, что даже раскрасили один из домов.

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    Публикация от text (@poslavska)

    Многие посетили и товарищеский матч Испании с Тунисом; там собрались 33116 зрителей. Единственный гол забил Аспас, для которого этот мяч стал пятым в десяти играх за сборную. Всего в этих матчах он поучаствовал в девяти голах испанской сборной. Зато для Иньесты поле в Краснодаре получилось неудачным. Он 23 раза потерял мяч и установил личный антирекорд в играх за Испанию при Лопетеги. Пришедшим на арену болельщикам вся эта статистика была совершенно не нужна. На стадионе было много счастья.

    Испанцев впечатлил стадион в «Краснодаре», на котором они классно смотрятся:

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    Публикация от text (@sefutbol)

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    Публикация от text (@zauritto_k)

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    Публикация от text (@_mary_ramos)

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    Публикация от text (@osobinnaya)

    Болельщикам все понравилось:

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    Публикация от text (@hello_pingvi)

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    Публикация от text (@purplefeather13)

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    Публикация от text (@vi_daria)

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    Публикация от text (@hobotova_034)

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    Публикация от text (@alena_thaispa)

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    Публикация от text (@abukarova_e)

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    Публикация от text (@angelinasag)

    Журналистки тоже довольны:

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    Публикация от text (@cristiporta)

    Кстати, всего на стадионе «Краснодара» проходили уже четыре матча сборных. Россия принимала здесь Коста-Рику и Кот-д'Ивуар, а еще встречались Аргентина и Нигерия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар», Твиттер сборной Испании, Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июня 2018, 07:22

      Мне особенно понравилось фото _mary_ramos, где одна в футболке с Рамосом, а другая с шарфом Барсы. Сразу видно истинные болельщицы, прямо с детства. И ничуть не выпендрёж для инста, а прямо тру любовь к испанцам))))

      1
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      Рейтинг: +265

      Himik007 13 июня 2018, 02:03

      Как же Галетский нашему провеэительству своими добрыми делами насолил
      Он им как кость в горле... Бизнес отжали, ЧМ мимо одного из лутшех стадионов страны, осталось только на клуб санкции наложить, РОССИЯ

      0
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      Рейтинг: +179

      1297 11 июня 2018, 16:14

      Три часа в Ростов, четыре часа в Сочи. На электричке. За 600 рублей. И чего ноют, непонятно.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 июня 2018, 11:23

      крутой стадион и парк возле него

      1
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 11 июня 2018, 07:04

      osobinnaya - это финиш.. надеюсь, ошибка была умышленная

      0
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > rLt_Ortriwar 11 июня 2018, 19:13

      Нет никакой ошибки! Нинагаваревай! Трололо =) Тоже сразу обратил внимание.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > АИН-27 12 июня 2018, 01:56

      Особинная ТП..

      0
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > rLt_Ortriwar 12 июня 2018, 12:50

      Ник "osobennaya" мог быть занят.

      1
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      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 10 июня 2018, 18:55

      Да, красиво...
      Ладно, что делать! посмотрю хоть по телевизору....

      6
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 18:44

      так я не понял рамоса радушно приняли или все таки освистали

      1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 10 июня 2018, 18:14

      девушки красавицы и ещё футбол любят!

      1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 > vasiok74 10 июня 2018, 18:33

      b yt njkmrj!

      0
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      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop > SERGEI12345 11 июня 2018, 01:37

      dc` pyftim& Vj;tn? pfvenbv&///

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > SERGEI12345 11 июня 2018, 03:08

      lfhdfh gfg gf??

      0
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      Рейтинг: +23

      JerrySoccer 10 июня 2018, 15:18

      Вяло вчера откатали матч испанцы, засыпал пол матча

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 10 июня 2018, 14:59

      Классно, очень жаль что в таком замечательном городе и на таком прекрасном стадионе не будут проводится матчи ЧМ...))

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