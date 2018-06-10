Краснодар получил кусочек чемпионата мира. Душевно

Испанцы продолжают подготовку к чемпионату мира, где точно будут одними из фаворитов. Команда базируется в Краснодаре, а находится в городе уже с 7 июня. Здесь не будет матчей чемпионата мира, но часть футбольного внимания досталась и Краснодару. Например, местные жители могли попасть на открытую тренировку команды. Больше всего им нравится Серхио Рамос. В Краснодаре его приняли так круто, что даже раскрасили один из домов.
Многие посетили и товарищеский матч Испании с Тунисом; там собрались 33116 зрителей. Единственный гол забил Аспас, для которого этот мяч стал пятым в десяти играх за сборную. Всего в этих матчах он поучаствовал в девяти голах испанской сборной. Зато для Иньесты поле в Краснодаре получилось неудачным. Он 23 раза потерял мяч и установил личный антирекорд в играх за Испанию при Лопетеги. Пришедшим на арену болельщикам вся эта статистика была совершенно не нужна. На стадионе было много счастья.
Испанцев впечатлил стадион в «Краснодаре», на котором они классно смотрятся:
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textmdash;text (@SeFutbol) 9 июня 2018 г.
Болельщикам все понравилось:
Журналистки тоже довольны:
Кстати, всего на стадионе «Краснодара» проходили уже четыре матча сборных. Россия принимала здесь Коста-Рику и Кот-д'Ивуар, а еще встречались Аргентина и Нигерия.