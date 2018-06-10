Краснодар получил кусочек чемпионата мира. Душевно

Сборная Испании вдохновляет.

Испанцы продолжают подготовку к чемпионату мира, где точно будут одними из фаворитов. Команда базируется в Краснодаре, а находится в городе уже с 7 июня. Здесь не будет матчей чемпионата мира, но часть футбольного внимания досталась и Краснодару. Например, местные жители могли попасть на открытую тренировку команды. Больше всего им нравится Серхио Рамос. В Краснодаре его приняли так круто, что даже раскрасили один из домов.

text Публикация от text (@poslavska) 9 Июн 2018 в 4:09 PDT

Многие посетили и товарищеский матч Испании с Тунисом; там собрались 33116 зрителей. Единственный гол забил Аспас, для которого этот мяч стал пятым в десяти играх за сборную. Всего в этих матчах он поучаствовал в девяти голах испанской сборной. Зато для Иньесты поле в Краснодаре получилось неудачным. Он 23 раза потерял мяч и установил личный антирекорд в играх за Испанию при Лопетеги. Пришедшим на арену болельщикам вся эта статистика была совершенно не нужна. На стадионе было много счастья.

Испанцев впечатлил стадион в «Краснодаре», на котором они классно смотрятся:

twit text textmdash;text (@SeFutbol) 9 июня 2018 г.

text Публикация от text (@sefutbol) 9 Июн 2018 в 10:50 PDT

text Публикация от text (@zauritto_k) 9 Июн 2018 в 2:16 PDT

text Публикация от text (@_mary_ramos) 9 Июн 2018 в 2:46 PDT

text Публикация от text (@osobinnaya) 9 Июн 2018 в 2:46 PDT

Болельщикам все понравилось:

text Публикация от text (@hello_pingvi) 9 Июн 2018 в 3:38 PDT

text Публикация от text (@purplefeather13) 9 Июн 2018 в 10:35 PDT

text Публикация от text (@vi_daria) 9 Июн 2018 в 2:15 PDT

text Публикация от text (@hobotova_034) 10 Июн 2018 в 1:24 PDT

text Публикация от text (@alena_thaispa) 9 Июн 2018 в 11:41 PDT

text Публикация от text (@abukarova_e) 9 Июн 2018 в 4:07 PDT

text Публикация от text (@angelinasag) 9 Июн 2018 в 4:13 PDT

Журналистки тоже довольны:

text Публикация от text (@cristiporta) 9 Июн 2018 в 2:12 PDT

Кстати, всего на стадионе «Краснодара» проходили уже четыре матча сборных. Россия принимала здесь Коста-Рику и Кот-д'Ивуар, а еще встречались Аргентина и Нигерия.