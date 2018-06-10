17 важных трансферов лета, которые уже состоялись

Вы могли их пропустить.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: ФК «Арсенал»
У шахтера самый дорогой игрок... По всей видимости дрязги ни как не влияют на футбол ! С одной стороны это хорошо, а с другой, задумаешься !
За рейну удивлен
Увидел главную фотку - страшно стало статью открывать
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не знал что Касорла из Арсенала ушел
ливерпуль не плохо усилился
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Многие трансферы можно было и не заметить, ибо важными не являются, разве что для самих наших футболистов и тех кто в наши клубы перешёл. Они заметно улучшат своё финансовое состояние.
А что с Кейта из Лейпцига в Ливерпуль?
После ЧМ наверное официально разгласят ))