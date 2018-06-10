Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    17 важных трансферов лета, которые уже состоялись


    4.1
    Голосов: 19
    10.06.2018 23:10
    Вы могли их пропустить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 19
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      alex3707 12 июня 2018, 22:42

      У шахтера самый дорогой игрок... По всей видимости дрязги ни как не влияют на футбол ! С одной стороны это хорошо, а с другой, задумаешься !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 июня 2018, 12:16

      Интер под лч усиливается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Translucent 12 июня 2018, 01:35

      За рейну удивлен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      S.P.Q.R. 11 июня 2018, 10:47

      Увидел главную фотку - страшно стало статью открывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 11 июня 2018, 10:09

      ++++++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 июня 2018, 09:46

      не знал что Касорла из Арсенала ушел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 10 июня 2018, 16:27

      ливерпуль не плохо усилился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      sport14017 10 июня 2018, 14:36

      Если делаете ставки -> 7xbet.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июня 2018, 11:26

      Многие трансферы можно было и не заметить, ибо важными не являются, разве что для самих наших футболистов и тех кто в наши клубы перешёл. Они заметно улучшат своё финансовое состояние.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 июня 2018, 10:44

      А что с Кейта из Лейпцига в Ливерпуль?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > Cules2013 10 июня 2018, 11:12

      После ЧМ наверное официально разгласят ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11