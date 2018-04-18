Последний шанс купить билеты на ЧМ-2018. Есть сложности

Желающих слишком много.

На официальном сайте ФИФА стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира в России. Теперь их можно купить онлайн в порядке живой очереди, но сейчас доступны только билеты на конкретные матчи турнира. В момент старта они еще оставались активными практически на все игры, но большинство были только с красной категорией (низкая доступность).

Тут можно прочитать, как проходил предыдущий этап.

Первыми разлетелись билеты на матчи в Екатеринбурге и на «Открытие Арену». Там пройдут игры с участием Аргентины, Франции, Бразилии и Швеции. На финал ничего дешевого купить тоже уже нельзя, но пока есть билеты второй категории.

Вот так выглядит та самая очередь:

Такую информацию по билетам давали вчера в ФИФА:

text Публикация от text (@fifaworldcupru) 17 Апр 2018 в 1:50 PDT

Стоимость приличная, но билеты четвертой категории доступны только для граждан России. Конкуренция меньше, а шансов больше.

Люди жалуются, что сайт постоянно падает. Из-за этого приходится все начинать сначала. Если же закрыть вкладку, тоже можно потерять место в очереди. Некоторые болельщики открывают продажу с нескольких браузеров и недовольны, что «человечек» передвигается к финальной цели медленно.

text Публикация от text (@_serpantin_) 18 Апр 2018 в 2:58 PDT

Есть и те, кто смотрит на все оптимистично и потом займется благотворительностью:

text Публикация от text (@vfootbole_official) 18 Апр 2018 в 3:10 PDT

А кто-то просто ждет:

text Публикация от text (@aandpei) 18 Апр 2018 в 3:20 PDT

С 1 мая билеты должны попасть в официальные кассы ФИФА, где их тоже можно будет купить. Но есть вероятность, что их к тому моменту уже не останется.