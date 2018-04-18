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    Последний шанс купить билеты на ЧМ-2018. Есть сложности


    3.4
    Голосов: 5
    18.04.2018 18:40
    Желающих слишком много.

    На официальном сайте ФИФА стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира в России. Теперь их можно купить онлайн в порядке живой очереди, но сейчас доступны только билеты на конкретные матчи турнира. В момент старта они еще оставались активными практически на все игры, но большинство были только с красной категорией (низкая доступность).

    Тут можно прочитать, как проходил предыдущий этап.

    Первыми разлетелись билеты на матчи в Екатеринбурге и на «Открытие Арену». Там пройдут игры с участием Аргентины, Франции, Бразилии и Швеции. На финал ничего дешевого купить тоже уже нельзя, но пока есть билеты второй категории.

    Вот так выглядит та самая очередь:

    Такую информацию по билетам давали вчера в ФИФА:

    text

    Публикация от text (@fifaworldcupru)

    Стоимость приличная, но билеты четвертой категории доступны только для граждан России. Конкуренция меньше, а шансов больше.

    Люди жалуются, что сайт постоянно падает. Из-за этого приходится все начинать сначала. Если же закрыть вкладку, тоже можно потерять место в очереди. Некоторые болельщики открывают продажу с нескольких браузеров и недовольны, что «человечек» передвигается к финальной цели медленно.

    text

    Публикация от text (@_serpantin_)

    Есть и те, кто смотрит на все оптимистично и потом займется благотворительностью:

    text

    Публикация от text (@vfootbole_official)

    А кто-то просто ждет:

    text

    Публикация от text (@aandpei)

    С 1 мая билеты должны попасть в официальные кассы ФИФА, где их тоже можно будет купить. Но есть вероятность, что их к тому моменту уже не останется.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 5
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -20

      xamz 21 апреля 2018, 12:44

      За Германию буду болеть - они того стоят. А таким комментаторам как Трушечкин я бы посоветовал не комментировать матчи Спартака - какой же ты трушечкин мудозвон!!!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 21 апреля 2018, 08:49

      билет купить сложней чем к королеве на прием попасть

      0
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      Рейтинг: -20

      xamz 19 апреля 2018, 16:48

      Нужны ваши билеты сто лет вместе с борзыкиным никчемным пустым болтуном - пока в сборной черчесов и заболотный этой сборной грош цена а борзыкин лучше пусть сдохнет ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 апреля 2018, 06:05

      хотел купить на Россия-Египет, перед началом продаж билетов было много, 1 и 2 категории даже желтым светились, но пока дошла очередь - то красным светились, то вообще ничего не было, но снова появлялось, но все попытки зарезервировать билет были неуспешными... так что не видать мне сборной России на ЧМ... Придется довольствоваться матчами Франция-Австралия, Швеция-Корея и Марокко-Португалия, купленными на предыдущем этапе.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 апреля 2018, 23:21

      Я бы посетил пару матчей в Казани и Нижнем, только похоже вряд ли получится

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 18 апреля 2018, 20:31

      Пошто народ дурите?
      Сцукербергеры вы!
      Везде и всюду издеваетесь над своим людом.
      Поэтому эту власть и ненавидят!
      Праздник и тот отнимаете,скунсы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Картер 18 апреля 2018, 19:55

      ЧТО сказать такой ЧМ нам не нужен!

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 18 апреля 2018, 19:02

      Заходил сегодня с трёх компьютеров...с одного в очередь попал через 1,5 минуты после двенадцати- ожидание больше часа, с другого через 2,5 минуты - ожидание более часа, с третьего через 3 минуты - ожидание более часа... через несколько минут на 2-х компах вылетел из очереди, пришлось заходить заново. В итоге всё-таки на одном удалось попасть на покупку билетов примерно через 1 час... Билетов было очень много, на все матчи, фактически всех категорий, в основном все красные... но при введении кода - билеты не выбирались, по ходу их просто не было в наличии! Удалось выбрать билеты на матч открытия 2 категории, но отдавать за два билета почти полтос -задушила жаба. Затем на финал просто так щёлкнул - опять 2 категория... но та же жаба задушила ещё больше... Что интересно, когда выбирались парные билеты, то очень часто места были не рядом, а даже на разных рядах! Очень хотелось на Сербию-Бразилию, но увы, сколько не пытался - всё тщетно... Короче, ни хера не купил!

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 апреля 2018, 18:56

      ну а как вы хотели... Чм все таки...

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 апреля 2018, 18:48

      Наверно повезло. Взял 4 билета 5а 1/2 финал в в Москве. Правда за 45 рублей / штука (

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