Рейтинг: кто выиграет Лигу чемпионов?

«Барселона» разгромила «Челси» и стала последним четвертьфиналистом.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press
Реал будет чемпионом снова и снова))))))))
Финал "Барселона - Манчестер Сити".
даешь финал барселона реал !
барса конечно !
Реал
Ливерпуль может дать хороший бой, тем более что сити уже побеждали. Манчестер сити тоже хорош, думаю выиграет 1 из английских команд.
)))))))) уфффф насмешил ! англия дно !
Англия дно? ну и где твоя барселона?)
посмотри сколько испанские клубы взяли в европе трофеев хотя бы за последние лет 10! и где англия? днище апл ! разрекламированное никчемное дерьмо !
Последний невзятый пока бастион. За Буффонищще!
барса в этом сезоне разносит всё,так что думаю что она фаворит
Всегда за ЛИВЕРПУЛЬ!!!
хотелось бы финал Л ивер-Барса..!!!!!