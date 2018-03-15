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    Рейтинг: кто выиграет Лигу чемпионов?


    4.4
    Голосов: 33
    15.03.2018 00:40
    «Барселона» разгромила «Челси» и стала последним четвертьфиналистом.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 33
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +9

      Lina777 6 апреля 2018, 10:50

      Реал будет чемпионом снова и снова))))))))

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 4 апреля 2018, 20:52

      Финал "Барселона - Манчестер Сити".

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 30 марта 2018, 12:11

      даешь финал барселона реал !

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 30 марта 2018, 12:10

      барса конечно !

      -2
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 27 марта 2018, 16:10

      Реал

      0
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 23 марта 2018, 15:29

      Ливерпуль может дать хороший бой, тем более что сити уже побеждали. Манчестер сити тоже хорош, думаю выиграет 1 из английских команд.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 30 марта 2018, 12:10

      )))))))) уфффф насмешил ! англия дно !

      -2
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > dinar7777dinar 23 мая 2018, 23:01

      Англия дно? ну и где твоя барселона?)

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kurt_cobain 24 мая 2018, 15:12

      посмотри сколько испанские клубы взяли в европе трофеев хотя бы за последние лет 10! и где англия? днище апл ! разрекламированное никчемное дерьмо !

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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 18 марта 2018, 19:23

      Последний невзятый пока бастион. За Буффонищще!

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 16 марта 2018, 22:49

      барса в этом сезоне разносит всё,так что думаю что она фаворит

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      Рейтинг: +22

      Dankaz 15 марта 2018, 22:45

      Всегда за ЛИВЕРПУЛЬ!!!

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      Рейтинг: +40

      стикс 15 марта 2018, 22:23

      хотелось бы финал Л ивер-Барса..!!!!!

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