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    «МЮ» выиграл у «Ливерпуля». И это хорошо


    3
    Голосов: 7
    10.03.2018 17:35
    Самый нужный результат для интриги в АПЛ.

    «Манчестер Сити» – чемпион. Но борьба за второе место в Премьер-лиге будет продолжаться до последнего тура. «МЮ» и «Ливерпуль» в этой битве совсем не статисты. Их очный матч решал многое в очковых раскладах, но точно не все.

    Обе команды подходили к игре совершенно в разном настроении. «МЮ» пока все ругают за скромную тактику Жозе, плохую игру Погба и излишнюю звездность Санчеса. Зато «Ливерпуль» набрал полный ход и даже научился играть без Коутиньо. Отсюда и победа в пять мячей над веселым «Порту» в Лиге чемпионов.

    «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» этот матч. Дважды забил Маркус Рэшфорд, который улучшил свой карьерный результат. Теперь у него 12 мячей во всех турнирах этого сезона. Шесть из них 20-летний Рэшфорд забил в АПЛ. Кстати, в матчах с командами топ-6 Рэшфорд реализует 29% своих ударов. Очень приличная статистика для еще только начинающего путь форварда. Голы Рэшфорду сейчас нужны. Именно его должен был вытеснить из основы Алексис.

    Талант пока держится. Вот такое интересное взаимодействие показали Рэшфорд и Лукаку.

    Идут споры, что писал Жозе Моуринью в своем блокноте. Есть версия, что он рисовал главного героя матча.

    Красивый автогол Эрика Байи – лучшее достижение «Ливерпуля». Гости больше атаковали и вообще действовали ярче. Салах перед игрой обещал забить «МЮ» и повысить свою эффективность против команд большой шестерки. Не получилось.

    На такое напрашивается только одна реакция:

    Теперь команде Клоппа пора вернуться в реальность. У клуба по-прежнему серьезные проблемы с игрой в обороне и нахождением баланса между линиями. Если кто-то из атакующей тройки растеряет форму, «Ливерпуль» столкнется с проблемами. Тренеру не нужно никого обманывать – все игровые вопросы решатся только точечными покупками. Они «Ливерпулю» необходимы летом.

    Само поражение проблемой не станет. Расстояние между командами увеличивается до пяти очков. Но это именно та фора, которая нужна для нормальной интриги в последних турах. Такой «МЮ» на финише сезона точно что-то потеряет.

    Исход борьбы за вице-чемпионство решат детали. Клопп получил время на раздумья и повод для внесения изменений. Моуринью добыл фору и возможность передохнуть от бесконечной критики.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Манчестер Юнайтед», Официальный сайт АПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 11 марта 2018, 12:12

      Эх,жаль Мата не забил третий-какой бы красавец гол получился.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 10 марта 2018, 23:17

      20 минут хорошего футбола от юнайтед, а далее фирменный антифутбол Жозе, смотрится ужасно..от этого страдает его величество Футбол..

      1
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      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > AndresLoko 11 марта 2018, 21:48

      а раньше Ливерпуль играл почти так же. умели обыгрывать 1- 0 , 2-1 и спокойно сушить игру! и били Великой чемпионской команды, а сейчас что? кому нужна это цирковая команда!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Динамо Тбилиси 81 12 марта 2018, 10:07

      После слов кому нужна такая команда,ты наверно хотел дописать Динамо Тбилиси

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko > Динамо Тбилиси 81 12 марта 2018, 10:31

      мы сейчас не обсуждаем результаты команды и выигранные титулы, мы сморим футбол из за его эстетической красоты , конечно он не всегда таким бывает, но МЮ Фергюсона и МЮ Жозе это небо и земля, и не говорите что команда строится, если 20 минут играем потом отдаем мяч ставим автобус, разве это игра МЮ, это не манкунианкий дух, понятно это футбол Жозе, буду рад если его поменяют на более интересного и разнообразного атакующего тренера, уверен многим болельщикам не очень нравится сегодняшний Юнайтед, а вот на счет Ливерпуля, кому нужна эта команда?)..во-первых , свои болельщикам и болелам по всему миру, ту игру которую показывает команда смотреть одно удовольствие, пусть она не идеальна но она вызывает уважение, спросите нейтрального болельщика чья игра им нравится больше МЮ или Ливера, вот такого цирка как вы говорите МЮ в большинстве своем и не хватает в атаке!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > AndresLoko 12 марта 2018, 16:29

      я с тобой на 100% согласен! у самого душа болит но давай с начало мы выиграем чемпионат а потом будем играть еще красивее.

      1
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      Рейтинг: +3

      Joni 10 марта 2018, 21:15

      в чём интрига если разрыв 5 очков, какая фора?? Материал не поддерживаю, минус

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Joni 12 марта 2018, 10:07

      Тебе тоже)))

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 марта 2018, 20:05

      при достаточно неплохом бюджете почему то ливер никак не может себе собрать состав поприличнее..с этим АПЛ не выиграть, хоть клопп конечно и сильный тренер..

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 марта 2018, 19:39

      Надо теперь Севильи парочку отгрузить

      3
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      Рейтинг: +42

      Дима97 > anri1703 12 марта 2018, 06:21

      Да Севилье 1000%отгрузят

      1
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 10 марта 2018, 18:09

      чётко!

      1
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