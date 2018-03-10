«МЮ» выиграл у «Ливерпуля». И это хорошо

Самый нужный результат для интриги в АПЛ.

«Манчестер Сити» – чемпион. Но борьба за второе место в Премьер-лиге будет продолжаться до последнего тура. «МЮ» и «Ливерпуль» в этой битве совсем не статисты. Их очный матч решал многое в очковых раскладах, но точно не все.

Обе команды подходили к игре совершенно в разном настроении. «МЮ» пока все ругают за скромную тактику Жозе, плохую игру Погба и излишнюю звездность Санчеса. Зато «Ливерпуль» набрал полный ход и даже научился играть без Коутиньо. Отсюда и победа в пять мячей над веселым «Порту» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» этот матч. Дважды забил Маркус Рэшфорд, который улучшил свой карьерный результат. Теперь у него 12 мячей во всех турнирах этого сезона. Шесть из них 20-летний Рэшфорд забил в АПЛ. Кстати, в матчах с командами топ-6 Рэшфорд реализует 29% своих ударов. Очень приличная статистика для еще только начинающего путь форварда. Голы Рэшфорду сейчас нужны. Именно его должен был вытеснить из основы Алексис.

Талант пока держится. Вот такое интересное взаимодействие показали Рэшфорд и Лукаку.

twit text — Ahmed Dler (@AhmedDler3) 10 марта 2018 г.

Идут споры, что писал Жозе Моуринью в своем блокноте. Есть версия, что он рисовал главного героя матча.

twit text — ig: doc_chronix(@Doctor_Chronix) 10 марта 2018 г.

Красивый автогол Эрика Байи – лучшее достижение «Ливерпуля». Гости больше атаковали и вообще действовали ярче. Салах перед игрой обещал забить «МЮ» и повысить свою эффективность против команд большой шестерки. Не получилось.

На такое напрашивается только одна реакция:

twit text — Manchester United (@ManUtd) 10 марта 2018 г.

Теперь команде Клоппа пора вернуться в реальность. У клуба по-прежнему серьезные проблемы с игрой в обороне и нахождением баланса между линиями. Если кто-то из атакующей тройки растеряет форму, «Ливерпуль» столкнется с проблемами. Тренеру не нужно никого обманывать – все игровые вопросы решатся только точечными покупками. Они «Ливерпулю» необходимы летом.

Само поражение проблемой не станет. Расстояние между командами увеличивается до пяти очков. Но это именно та фора, которая нужна для нормальной интриги в последних турах. Такой «МЮ» на финише сезона точно что-то потеряет.

Исход борьбы за вице-чемпионство решат детали. Клопп получил время на раздумья и повод для внесения изменений. Моуринью добыл фору и возможность передохнуть от бесконечной критики.