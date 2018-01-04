Самые ожидаемые трансферы зимы

Коутиньо заиграет за «Барселону», Озил уйдет из «Арсенала», «Реал» купит Икарди, а Смолов будет забивать за «Зенит». И все это возможно уже зимой.

1 2 3 4 5 Рейтинг: 3 Голосов: 7