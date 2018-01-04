Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самые ожидаемые трансферы зимы


    3
    Голосов: 7
    04.01.2018 20:30
    Коутиньо заиграет за «Барселону», Озил уйдет из «Арсенала», «Реал» купит Икарди, а Смолов будет забивать за «Зенит». И все это возможно уже зимой.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: express.co.uk
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 января 2018, 13:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как только Вериссимо оказался в этом списке да еще в свинарник он же не идиот

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 5 января 2018, 10:42

      7 номер списка, величайший трансфер, который ожидает вся мировая общественность

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > qawzsexdr 5 января 2018, 10:54

      Ты наверное имел ввиду 8? (Смолов в зенит)?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > RScat 6 января 2018, 22:07

      Перепутал)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > qawzsexdr 6 января 2018, 22:09

      Не думаю,что прям самый величайший,вот если перекупят Неймара,то это и будет самый великий трансфер 20-тилетия!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr > RScat 11 января 2018, 15:09

      Это сарказм, если ты знаешь что это

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 5 января 2018, 10:23

      Смысл Коутинью уходить щас зимой??? Он заявлен в лч за ливер, т.е. за барсу в лч он не сыграет... А ливер может и сам пройти далеко в лч, тем более защиту укрепили, нападение и так отличное, смысла зимой ему рыпаца нет, летом - возможно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 5 января 2018, 08:04

      Смолов,сиди в Краснодаре до ЧМ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 января 2018, 00:48

      Неплохо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 00:22

      Самые жирные УТКИ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 4 января 2018, 23:45

      По трансферам Спартака я ставил бы вопрос по другому - "А будут ли вообще хоть какие то трансферы? И будут ли они грамотными?". Потому что по тому же Вериссимо обещали что вопрос будет закрыт уже 2-3 января, однако до сих пор странное молчание, ни ДА ни НЕТ. Насчет перехода Смолова в Зенит. В Краснодаре разве полные идиоты отдавать лучшего своего игрока прямому конкуренту? Я бы еще понял если бы клуб подобно Амкару остро нуждался в деньгах, но здесь такого нет.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11