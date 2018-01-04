Самые ожидаемые трансферы зимы

04.01.2018 20:30
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Коутиньо заиграет за «Барселону», Озил уйдет из «Арсенала», «Реал» купит Икарди, а Смолов будет забивать за «Зенит». И все это возможно уже зимой.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: express.co.uk