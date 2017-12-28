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    Самое сильное разочарование года. Голосование


    3
    Голосов: 22
    28.12.2017 13:30
    Здесь все, кто расстроил нас в 2017-м.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 22
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 31 декабря 2017, 17:14

      байер то как раз начал играть алло

      1
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      Рейтинг: +73

      Фесс 29 декабря 2017, 22:38

      Что здесь делает Байер? Хесус Навас?

      0
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      Рейтинг: +238

      soltik09 29 декабря 2017, 09:42

      Байер? На мой взгляд они очень даже симпатичная команда, которая показывает хорошую игру, чем интересно руководствовались составители этого списка?

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 29 декабря 2017, 08:55

      Голландия, Италия, Чили (((

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 29 декабря 2017, 05:36

      Италия, Бонуччи, Манчини!!! Италия рулит!!! В кювет:)

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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 29 декабря 2017, 03:48

      ЧМ без Италии - главное разочарование для меня, на фоне которого остальные провалы практически незаметны. Жаль, что Чили не приедут, жаль, что голландцев не будет. Хотя здесь правильно уже сказали - Голландия к этому провалу "шла" уверенным шагом, не сделав "работы над ошибками" прошлого отбора на Евро.

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      Рейтинг: +979

      TUMS 29 декабря 2017, 01:31

      Италию, Голландию, чили - жаль. Слуцкий - приобрел опыт работы за рубежом. Шатов - еще в сборной заиграет. Ну а остальные - ничего неожиданного...

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      Рейтинг: +117

      Tonka88 29 декабря 2017, 00:05

      Италия не едет в Россию - вот где настоящая беда, Squadra Azzurra - как ты могла!!! голландцы с чилийцами - тоже разочарование, ну а там по убывающей: Бенфика - не Бенфика в этом году, неудачник Слуцкий, Дзюба, Шатов, Бердыев, дикая нестабильность и полноценнонезаигратие Линделёфа (эх как он косячил последние две-три игры...) и т.д. )

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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 28 декабря 2017, 22:43

      Непопадание на ЧМ сборной Италии

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 28 декабря 2017, 21:30

      италия чили и дортмунд

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