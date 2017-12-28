Самое сильное разочарование года. Голосование

байер то как раз начал играть алло
байер то как раз начал играть алло
Что здесь делает Байер? Хесус Навас?
Байер? На мой взгляд они очень даже симпатичная команда, которая показывает хорошую игру, чем интересно руководствовались составители этого списка?
Голландия, Италия, Чили (((
Италия, Бонуччи, Манчини!!! Италия рулит!!! В кювет:)
ЧМ без Италии - главное разочарование для меня, на фоне которого остальные провалы практически незаметны. Жаль, что Чили не приедут, жаль, что голландцев не будет. Хотя здесь правильно уже сказали - Голландия к этому провалу "шла" уверенным шагом, не сделав "работы над ошибками" прошлого отбора на Евро.
Италия не едет в Россию - вот где настоящая беда, Squadra Azzurra - как ты могла!!! голландцы с чилийцами - тоже разочарование, ну а там по убывающей: Бенфика - не Бенфика в этом году, неудачник Слуцкий, Дзюба, Шатов, Бердыев, дикая нестабильность и полноценнонезаигратие Линделёфа (эх как он косячил последние две-три игры...) и т.д. )
Непопадание на ЧМ сборной Италии
италия чили и дортмунд