Из четвертой лиги – в еврокубки. Пожалуй, самая удивительная команда года

Что это за команда?

«Эстерсунд» – скромный клуб из Швеции, у себя на родине он выступает на стадионе вместимостью в 8466 тысяч зрителей. Удивительно, но еще в сезоне-2011/12 «Эстерсунд» прозябал в четвертом по счету шведском дивизионе, но за несколько лет сумел проделать путь от скандинавских низов до плей-офф Лиги Европы.

Вчера команда Грэма Поттера обыграла на своем поле «Зарю» (2:0) и за тур до конца обеспечила себе выход из группы, где, помимо нее и украинского коллектива, выступают «Герта» и «Атлетик» из Бильбао.

Как «Эстерсунд» попал в Лигу Европы?

Через Кубок Швеции. В прошлом сезоне «Эстерсунд» завоевал единственный в своей биографии трофей, обыграв в финале национального кубка «Норрчепинг» (4:1). Эта победа дала клубу возможность проявить себя в Лиге Европы, и «Эстерсунд» с середины июля начал борьбу в квалификации. Скромные шведы не стали церемониться и тут же сняли скальп с «Галатасарая», затем – с люксембургского клуба «Фола» и греческого ПАОКа.

В группе шведский новичок стартовал и того бодрее: обыграл на выезде «Зарю» и дал домашнего пинка «Герте». Одного очка в двух матчах с «Атлетиком» и еще одной победы над «Зарей» хватило для исторического достижения – команда, которая еще в начале десятилетия барахталась в шведской трясине, выбралась в плей-офф еврокубка и приобрела широкую известность.

Что за тренер этим всем руководит?

Англичанин Грэм Поттер. Фамилия у него как у знаменитого волшебника, вот он и творит чудеса. Поттер – единственный английский тренер, который будет играть со своей командой в плей-офф еврокубка; все клубы из АПЛ оккупированы иностранными тренерами.

В Швеции Поттер оказался из-за Роберто Мартинеса, бывшего менеджера «Суонси», который вместе со своей командой приезжал на открытие нового стадиона «Эстерсунда» – того самого, на 8466 тысяч зрителей. Тогда владелец «Эстерсунда» Даниэль Киндберг познакомился с Мартинесом, а в 2011 году позвонил ему за рекомендацией – команда обитала на дне, и ему был нужен новый тренер. Мартинес указал на Поттера – бывшего игрока английской молодежки и скромного парня, чей управленческий опыт ограничивался работой в женской сборной Ганы на ЧМ-2007. Киндберг махнул рукой на риск и не прогадал.

«Все, что находится к северу от Стокгольма – это по сути дикая местность, от Стокгольма до нас – пять часов езды на поезде, – рассказывает Поттер. – Кроме того, мы находимся в 2,5 часах езды от другого ближайшего города, будь то Сундсвалль на востоке или Тронхейм на западе. Это создает свои трудности, но и имеет свои преимущества. Если вы набираете в клуб нужных людей, вы можете создать между ними более тесную связь. С другой стороны, если вы ошибетесь при наборе игроков, у вас быстро возникнут проблемы, потому что это маленький городок и отсюда никуда не сбежать».

В чем залог успеха «Эстерсунда»?

Одна из причин взлета шведского клуба – необычный тимбилдинг. Поттер – тренер с идеями и собственным почерком; так, до прессы дошла информация, что вместо теории он часто предлагает игрокам писать сочинения. Это, на его взгляд, способствует развитию воображения игроков. Еще один интересный момент – традиция, которую изобрел «Эстерсунд» и в которую он вовлек своих футболистов: раз в год они устраивают в местном театре спектакль для болельщиков. В этом году победители «Зари» давали «Лебединое озеро» под современную аранжировку.

«Футбол – командная игра, поэтому для нас важно, чтобы игроки развивались как личности. Без этого ничего не получится. Театр учит их взаимодействовать так же, как и на поле. Мы часто репетируем, а осенью устраиваем представление. Для нас это как день матча», – рассказывает президент клуба Киндберг.

Неудивительно, что у «Эстерсунда» даже есть тренер по культуре. Ее зовут Карен Вален, и вот что она говорит: «У нас работает, например, книжный клуб. Мы читаем две главы определенной книги, а потом говорим о них».

«Мы – интеллектуальные люди, – добавляет капитан команды Брва Нури (он из Ирака). – Хочу доказать, что футболист посвящает себя не только спорту и видеоиграм. То, что я футболист, не значит, что я не мыслящий человек. В нашем клубе много культуры. Это помогает всем выйти из зоны комфорта. Я считаю, что футбол на втором плане. Есть вещи поважнее, мы пытаемся доказать это. Прежде всего себе».

Кто играет за «Эстерсунд»?

«Эстерсунд» – пестрый интернациональный коллектив: помимо шведов и капитана из Ирака, тут выступают два англичанина (один из них – Джейми Хопкатт – второй бомбардир в истории клуба), три ганца, нигериец и игрок с Коморских островов. Равенство между всеми расами мира – важная тема для дерзкого новичка Лиги Европы. Так, год назад «Эстерсунд» организовал благотворительный гала-концерт. Он назывался «Концерт солидарности», и его основной целью было продемонстрировать равенство между людьми различных национальностей и цвета кожи.

Успехи «Эстерсунда» за пределами игры неотделимы от его успехов на футбольном поле. «Вера – непостижимая вещь. – резюмирует Поттер. – Если вы во что-то верите, то могут произойти удивительные вещи. Мои игроки не смотрят по сторонам. Никто не говорит: этого невозможно добиться. Мы отправляемся в неизвестность с очаровательной наивностью».

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