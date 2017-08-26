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  • «Я готовил Макгрегора для «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку». Как самый популярный боец мира играл в футбол

«Я готовил Макгрегора для «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку». Как самый популярный боец мира играл в футбол

− Давайте начнем с главного: неужели Конор Макгрегор серьезно играл в футбол?

− Да, это правда. В Британии футбол – самый популярный вид спорта. Наши мальчишки с раннего детства начинают возиться во дворах с мячом и мечтают стать футболистами. Не был исключением и Конор. Сначала, как и все дети, он играл на уличных площадках, а чуть позже пришел к нам в футбольную секцию.

− Расскажите подробнее о клубе, в котором вы тренировали Макгрегора?

− Он называется «Лудерс Селтик». Это детско-юношеская футбольная школа. У нас не было взрослой команды, потому что основная задача ставилась только одна: воспитывать и выращивать молодых ирландских футболистов. Все наши команды каждый год заявлялись в чемпионат Ирландии по разным возрастам, начиная от самых маленьких и заканчивая игроками U-19. Даже у таких известных ирландских клубов, как «Шемрок Роверс», «Дандолк» или «Богемианс» не играло столько детей, сколько заявлял каждый год в юношеские чемпионаты «Лудерс».

− У «Лудерс Селтик» были частные спонсоры или это государственный клуб?

− Скажем так: это больше проект, который курируется английским «Манчестер Юнайтед». Каждый год они выделяют определенную сумму денег и ставят задачу: находить и отбирать по всей Ирландии самых талантливых ребят и тренировать их с перспективой дальнейшего трудоустройства в «Юнайтед». Первый такой проект появился в Шотландии, откуда родом сам Фергюсон. Потом они развили это направление и в других странах: Ирландия, Дания, Португалия.

− Теперь понятно, почему в своих интервью Конор говорит, что болеет за «Манчестер Юнайтед».

− В 90-е и в первой половине 2000-х команда Фергюсона была очень популярна во всей Британии. Она выигрывала чаще всех чемпионат Англии, брала Лигу Чемпионов, там играли классные футболисты. Я не думаю, что Конор болеет за «Юнайтед» только потому, что играл в их юношеском ирландском филиале. Скорей всего, его выбор обусловлен другими причинами, главная из которых − классная игра таких мастеров: Кин, Гиггз, Бекхэм, Ван Нистелрой.

− Вы сказали, что кураторы проекта от «Манчестер Юнайтед» ставили перед вами задачу находить и отбирать самых талантливых ирландских детей. Означает ли это, что Конор Макгрегор попал к вам в «Лудерс», потому что реально был настоящим футбольным талантом?

− Конор действительно классно играл в футбол. Если бы он был плохим футболистом, то мы бы его не взяли. В «Лудерс» была сильная конкуренция, но он прошел отборочный просмотр, а когда начался чемпионат, сразу стал одним из лидеров и лучших игроков команды.

− Каково было тренировать будущую звезду ММА?

– Никто тогда и подумать не мог, что Макгрегор станет звездой мирового масштаба и достигнет таких карьерных высот в ММА. В «Лудерс» Конор был скромным парнем. Но уже тогда его отличало желание учиться, тренироваться и много работать. Он задавал много вопросов о футбольной тактике, усердно тренировался, оставался даже после тренировочных занятий и отрабатывал удары.

− На какой позиции играл Конор?

− Макгрегор был страйкером. Его всегда ставили в атаку, и Конор прилично забивал. Он даже был лучшим бомбардиром «Лудерс» в чемпионате в свой первый год.

− Никогда бы не подумал, что человек такой комплекции был результативным нападающим. За счет чего он забивал свои голы?

− Макгрегора даже нельзя было назвать силовым форвардом. Не удивляйтесь, но у него была хорошая техника. Конечно, не как у Роналдиньо, но по ирландским меркам он выделялся. Наши футболисты больше берут выносливостью, силовой борьбой, прессингом, игрой в воздухе. У Конора это все тоже было, но плюс ко всему он еще неплохо управлялся с мячом, мог обыграть один в один, хорошо лупил с двух ног. Я готовил Макгрегора играть у Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку.

− Кто виноват в том, что вместо «МЮ» Конор Макгрегор отправился в ММА?

− Он сам захотел пробовать себя в этом виде спорта. Понравилось. Первое время пытался совмещал тренировки в «Лудерс» и занятия единоборствами. Но так делать долго было невозможно. Это сразу отразилось на футболе. Он стал редко приходить на тренировки, поэтому его результативность снизилась. В следующем чемпионате Конор забивал все меньше и меньше голов и понял, что нужно выбирать что-то одно: продолжать тренироваться по четыре раза в неделю в «Лудерс» и играть в пятый день или заканчивать с футболом и полностью уходить в единоборства.

− Когда вы поняли окончательно, что Макгрегор заканчивает с футболом?

− Когда он стал появляться на тренировках всего раз в неделю. Конор был не из богатой семьи. Его отец настаивал на том, чтобы он вообще бросил все занятия спортом и вместо этого пошел учиться и работать. Позже так и получилось. Макгрегор сконцентрировался на будничной работе и даже забросил не только футбол, но и единоборства. Он вкалывал водопроводчиком, в свободное время просто тренировался в зале для себя, а на футбол уже не оставалось ни сил, ни времени, ни возможностей.

− Он сделал правильный выбор, что бросил футбол и ушел в ММА?

− Думаю, что да. Ведь если бы не он, то вы бы не искали меня сейчас, чтобы пообщаться.

− ММА украл у ирландского футбола игрока сборной страны?

− Честно говоря, мне сложно сейчас ответить на этот вопрос. Я не знаю, дорос бы Конор до игрока сборной Ирландии или нет. Все зависело от того, в какой клуб он попал бы во взрослом футболе. В чемпионате Ирландии, уверен, он играл бы спокойно и даже был бы в числе лучших бомбардиров. Но уровень ирландской Премьер-лиги не самый высокий, там играют любительские и полупрофессиональные клубы. Зная характер и амбиции Макгрегора, могу сказать, что возиться с такими соперниками ему было был скучно. Он поехал бы в Англию и попытался зацепиться там за клуб АПЛ и Чемпионшипа. Если бы он там хорошо заиграл, то и вызов в сборную не заставил себя ждать. Но кто знает, получился бы в реальности такой расклад или нет?

− Футбольные опыт и навыки хоть как-то помогают ему в ММА?

− Конечно. Занятия футболом сделали его более выносливым физически, помогли усилить удары и ноги, а также прибавили ловкости и координации.

− Были какие-нибудь курьезные или необычные случаи за то время, что Макгрегор играл в футбол?

− Мы играли на выезде против одной очень грубой команды. При подаче углового их центрдеф специально врезался в нашего вратаря и тяжело травмировал его. Конор сразу отомстил этому ублюдку и вырубил его. На него набежали еще трое, чтобы уже заступиться за своего, но он их раскидал. Тогда Макгрегор уже всерьез занимался единоборствами, а футболу уделял меньше времени. Помню, тот матч закончился кучей красных карточек, это был чуть ли не рекорд по удалениям в ирландском футболе. Слухи о том, что в «Лудерс» играет такой Терминатор быстро разбежались по другим командам, и с тех пор на выездах против нас играли нормально, даже побаивались (смеется).

− Сейчас вашего бывшего игрока считают главным модником. Когда он играл в «Лудерс», тоже был таким?

− Нет. Тогда это был простой обычный парень. Как я уже говорил, его семья не была богатой и он не мог себе позволить носить дорогую одежду.

− Вы слышали его слова о том, что он ушел из футбола, потому что: «Футбол − это игра для девочек»?

− Вы реально верите в эти слова?

− Зачем тогда он их сказал?

− Конор не только боец. Он главное лицо ММА. Благодаря ему боевые единоборства в том виде, в котором они проводятся сейчас, стали очень популярны. У него есть контракт с ММА, согласно которому он должен делать и говорить определенные вещи. Вероятно, эти слова были сказаны им для того, чтобы постараться заинтересовать и привлечь молодежь к занятию боями без правил.

Вы спрашивали меня про одежду. Его стиль – это ведь тоже ведь приносит ему доход. У него договоренность со многими брендами одежды, они платят ему за рекламу, за то, что он одевает и носит их продукцию. Так и тут. Если бы Конор не любил футбол и не считал его спортом для женщин, то не следил бы за ним.

− Вы думаете, он следит сейчас за футболом?

− Конечно! В прошлом году он даже записал видеообращение в поддержку всем игрокам сборной Ирландии перед их поездкой на Евро-2016. Если бы ему было все равно, стал бы он это делать и тратить свое время на этот ролик?

− Боксерский поединок против лучшего боксера современности Флойда Майвезера, что это: желание заработать больших денег, хороший пиар-ход, решение заняться новым видом спорта и добиться там успеха?

− Я думаю, все сразу. Это и шанс заработать, и возможность пропиариться, и желание попробовать что-то новое. В случае проигрыша Макгрегор много не потеряет. Никто не станет его сильно обвинять в том, что он проиграл непобедимому Флойду. Зато сейчас об этом поединке и о нем самом говорит весь мир, он заработает хорошие деньги, а боксерские навыки, полученные в ходе тренировок, в любом случае пойдут ему в будущем на пользу в его боях ММА. А если он еще и победит, то тогда даже сложно представить, какой ошеломляющий успех его ждет. Ведь тогда Конор станет сильнейшим в мире в двух разных видах спорта! У него будет сразу две короны: ММА и бокса. Это же фантастика!

− Допускаете возможность, что он захочет снова поиграть в футбол и вернется, следуя по карьерному маршртуту футбол-ММА-бокс-футбол?

− Почему нет? В этом мире все возможно. Усэйн Болт хочет дебютировать в футболе, ищет себе команду, ведет переговоры. Конор Макгрегор тоже может сыграть. Вопрос в том, на сколько минут он выйдет на поле, в каком турнире сыграет, против какого соперника и т.д.

− Вам самому этого хочется?

– Не знаю. В любом случае мы ведь все понимаем, что это было бы больше шоу, а не серьезное возвращение в футбол. Я больше хочу, чтобы Конор организовал какой-нибудь свой бой ММА на нашем национальном стадионе «Дублин Арена». Вот это точно было бы очень круто.

− Последний вопрос: Макрегор положит Майвезера?

− Ставлю на то, что Конор точно даст хороший и достойный бой Флойду и продержится все раунды!

Англия. Премьер-лига Интервью Манчестер Юнайтед
Комментарии (16)
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MU-fanatic
1503754539
главный понторез планеты)))
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Черкизовский Кот
1503755280
Прошу на меня не обижаться, но я даже не знал, кто это. Из спорта для меня есть только футбол, футбол, и ещё раз футбол!
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kagorich
1503781148
Майвезер ,конечно, должен уделать его, но не сразу...
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Raxor
1503813795
жаль конору не дали упасть в глухой нокаут, а остановили на тко
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EURO555
1503814668
КОНОР допрыгался!
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giluxa1963
1503816675
морды будем после бить я в футбол играть хочу
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kvm5
1503817019
нашел себя
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бесёнок
1503821880
прое..л;-(
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x-x-x-x-x
1503828885
почти продержался
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android-uz
1503859950
болел за Конора, но жаль, он довыпендрился(((
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