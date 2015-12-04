Битва за формат или почему «Матч ТВ» так и не стали смотреть

Свежие рейтинги самого шумного телепроекта года удручают: канал смотрят даже чуть хуже, чем предшественника с Сигалом и Язем. "Бомбардир" разбирается, почему народ за месяц так и не увлекся спортом.

Хуже "Домашнего"

Вот и пришли долгожданные цифры ноябрьского рейтинга "Матч ТВ". Они оказались не намного хуже, чем у "России-2", но дело не в разнице, а в том, что процент как был, так и остался копеечным (рейтинг среди россиян старше 18-ти – 0,3%, доля аудитории – 1,7%). У канала "Домашний" в два раза больше.

Не забывайте, что речь идет о первом месяце после открытия, сопровождавшегося рекламой в СМИ, рекламой на билетах метро, рекламой разве что не на хлебе, который вы едите. А также громкими заявлениями. Говорят, что после первой недели показатели действительно были выше – о нет, держитесь, доля 2,2% (то есть, из ста включивших телевизор, "Матч" выбрало всего два человека)! Можно было бы с язвительностью сказать, что нового зрителя хватило лишь на утренний эфир с Василием Уткиным и Дмитрием Губерниевым первого ноября.

Но сарказм не решает проблем, а проблемы нового канала очевидны, в отличие от целей.

Аудитория говорит о том, какие хорошие трансляции. "Какие хорошие студии, какая картинка" – слышится во всех соцсетях. Если критика, то критика невероятного бюджета и анимированного логотипа.

Проблема пятой точки

Со своей стороны руководство канала заявляет, что нельзя судить по первым месяцам. Наталья Билан в промо-интервью жонглирует задачами, стоящими перед "Матчем" (бизнес, социалка), и блещет другими тезисами: "Зритель выбирает по интонации", "Женщина, рассуждающая серьезно о голевых передачах, это все равно, что женщина, меняющая свечи в автомобиле", "Спортсмены лучше шутят, лучше выглядят, лучше разговаривают, чем мы" (РБК+).

Все на Матч. Что нужно знать о запуске нового спортивного канала

Интересно, что никто не говорит о главном. Никто не говорит о журналистике. Это потрясающе: разговор идет о СМИ, а о журналистике – ни слова. Является ли журналистским достижением покупка прав на трансляции? Кто их покупал? Нобель Арустамян? Владимир Познер? То же самое с картинкой, с бюджетом, с чем угодно. Неужели кто-то надеялся делать федеральный спортивный канал в антураже телевизора "Рубин"?

Низкий рейтинг "Матч ТВ" нужно рассматривать в двух аспектах: недостаточный интерес "спортивной" аудитории и недостаточный интерес "новой" аудитории. На первый взгляд, чрезвычайно сложная проблема, сродни посещаемости стадионов "не как в Америке". Но первый шаг напрашивается. Друзья, вы добились вещания в HD и сделали модную студию, вы блестяще причесали ведущих, но на каком этапе вы обратите внимание на журналистскую составляющую?

Низкий рейтинг "Матч ТВ" – это низкий рейтинг всего спортивного телевидения и всего спорта в принципе. Давным-давно у того же Василия Уткина была колонка, в которой он вывел главную проблему – проблему пятых точек: "Категорически неизвестно, ради чего народ готов их отрывать. Известно только, ради чего нет. Футбол пополнил этот безрадостный список". И до сих пор нам прекрасно известно, ради чего "нет". "Матч ТВ" открыт именно в таких условиях, но они – лишь неизбежная основа. Старт никто не выбирает, он существует сам по себе, а выбирать нужно финиш.

И вот с этим новый канал пока совершенно не справляется, потому что зацикленность на разработке формата многократно превышает внимание к качеству работы журналистов. Низкий рейтинг, как было сказано – данность, а вот высокие цифры можно отвоевать только своими силами.

Детсадовцы

Мы придем к этим выводам всякий раз, что бы мы ни рассматривали в качестве примера работы канала. Задача № 1 – популяризация здорового образа жизни? Это прекрасно, хотя нельзя путать физкультуру и спорт, но допустим: мы делаем канал о физкультуре. Интересно, ради кого "народ" из колонки Уткина отправится в тренажерный зал – ради ведущих, которые общаются между собой, как пятилетние дети?

– А ты знаешь, что такое бицепс?

– Нееет!

– Сейчас наш корреспондент расскажет тебе!

Еще характерная история. В кадре появился корреспондент – молодой, модный, его внешность обещала разгоряченный сюжет о том, в каких ночных клубах Москвы можно напиться за счет Роя Джонса-младшего и потанцевать с ним. Но нет. "Сейчас я расскажу вам, что такое прострел", – сказал юноша. И еще пригласил тренера, чтобы сослаться на его авторитет в этом сложнейшем вопросе. Серьезно?

Понятно, что вы хотите привлекать неспортивную аудиторию, но никому не нравится чувствовать себя детсадовцем. Это унизительно, и не надо удивляться, что после актерских потуг ведущих (кстати, там люди с опытом, за что им такое?) и увлекательнейших репортажей даже реклама в каждом мобильном телефоне не позволяет достичь рейтинга "ТВ-3" и "Звезды".

И даже опечатки/оговорки тут ни при чем, потому что их количество после первой недели резко пошло на убыль, а зритель не пришел. То ли успел уйти в самом начале, то ли не дурак и понимает, что ошибки преходящи, а заниматься надо смыслами.

В студии канала ежедневно появляются спортсмены, которые либо банальны сами по себе (не все обязаны иметь талант публициста), либо вынуждены отвечать на банальные вопросы ведущих. Можно принять на веру, что информационные форматы – это благо, а при отсутствии интереса ссылаться на то, что неинтересен сам спорт. Но, как уже было сказано, старт объективен, а оценивают тех, кто приходит к финишу. И канал, который реально заботится о качестве, не станет самодовольно полеживать посреди стартовых условий.

Канал не по фэн-шую

На "Матч-ТВ" пока не видно борьбы за харизматичность, за ту самую "интонацию". Еще один свежайший пример: вечером в том самом банальном формате студии оказались одновременно Василий Уткин (простите за частоту повторений), Дмитрий Федоров и Алексей Бадюков. Какой нерв они дали программе, обсуждая всего-то лишь новое правило овертайма в КХЛ! Уткин и Федоров, друзья всей жизни, выглядели так, будто готовы подраться. Нечто подобное на прошлой неделе выдали комментаторы "НТВ-Плюс" в студии "Международной панорамы", там тоже вспыхивали конфликты. Это же не свары в шоу-бизнесе, это борьба точек зрения, это неудобные вопросы друг другу.

Кто из спортменов-экспертов устроил хотя бы одну серьезную полемику в прямом эфире "Матча" за этот месяц? Ну, не считая Жеки Савина, потому что он выступает в специфической маргинальной программе, хотя это не отменяет того факта, что она одна из немногих идеально сделанных от и до.

Так вот, о проявлении харизмы, о небанальных вопросах. Почему эти случаи до сих пор считаются по пальцам половины руки? И ведь почти наверняка этот выпуск еще будет признан неудачным – не по формату, не по фэн-шую... Для чего тогда собиралась вся эта мощнейшая журналистская бригада, что она успеет сказать, если половину времени в нынешнем формате занимает чтение с суфлера?

Ответ, судя по всему, есть. Та часть руководства канала, которая отвечает за концепцию и окупаемость, очень боится серьезного разговора о спорте. Они считают, что это может заинтересовать лишь узкую аудиторию, а остальные зрители сбегут на каналы, где показывают раздетых звезд.

Может быть, это и так, но искать баланс между крайностями придется неизбежно. Нынешняя концепция упускает из виду то, что зритель – интуитивное существо, он может сбежать от большой серьезности, но к фальши его не потянет точно.

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