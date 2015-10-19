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  • Эмин Махмудов: «Понял, что в «Крыльях» мне не будут доверять»

Эмин Махмудов: «Понял, что в «Крыльях» мне не будут доверять»

Полузащитник "Мордовии" Эмин Махмудов в интервью "Бомбардиру" рассказал, что надеется на улучшение результатов своего клуба, а также сообщил, почему он принял решение перебраться в Саранск.

- Треть сезона уже позади, а позиции "Мордовии" в турнирной таблице не слишком радужны. По исполнителям коллектив явно должен быть не в числе последних.

- Я думаю, что нам где-то не везет. Мы создаем много моментов у ворот соперника, но никак не можем их реализовать, а у своих ворот совершаем глупые ошибки. Мне кажется, мы сможем выйти из сложившейся ситуации.

- В интернете поползли слухи, что в клубе могут пойти на смену главного тренера. Слышали что-то подобное?

- Нет, мы об этом даже не думаем. Делаем свою работу и надеемся, что все вскоре наладится. Я верю, что все у нашей команды будет хорошо.

- Чего Саранску не хватает, чтобы прибавить? В матче с ЦСКА все шло хорошо, но затем коллектив пропустил шесть мячей.

- Нельзя сказать, что нам не хватает чего-то одного, надо прибавлять во всем, в комплексе. У нас ведь нельзя сказать, что все хорошо в атаке и все плохо в обороне. Если же взять игру с ЦСКА, то при счете 3:1 у нас был хороший момент, который мы не смогли реализовать. Дальше соперник забивает нам все, что может. Когда есть результат, то особо никто не обсуждает, кто, как играет и зарабатывает очки, а вот когда его нет…

- Каково это вести со счетом 3:0, а затем пропустить шесть мячей?

- Это печально (смеется). Словами такое не передать. Если честно, то впервые в жизни попадаю в такую ситуацию. Для команды это было шоком. Другого слова подобрать тут я не могу.

- "Мордовия" слишком рано уверовала в победу?

- Не знаю. Не могу сказать, что такие мысли были. Да, думали о том, что когда ведешь с таким счетом, то надо добиваться трех очков. Но не было такого, чтобы мы расслабились.

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- Перерыв на матчи национальных команд пошел Саранску на пользу?

- Только игра покажет, пошло нам все на пользу или нет. Мы можем хорошо тренироваться, а затем выйти на поле и уступить. Тогда толку от перерыва не будет никакого.

- Не секрет, что у клуба сейчас большие финансовые проблемы. Насколько они все-таки велики?

- Если честно, то мне в аренде платят "Крылья Советов", так что не могу ничего сказать за "Мордовию". Задержки есть, но точный срок назвать не могу, не в моей компетенции.

- Даете партнерам по команде в долг?

- Скажу откровенно - в "Крыльях" тоже с деньгами есть некоторые трудности, только сейчас начали все выплачивать. Задержки можно переждать, главное, чтобы выплачивали.

- Нет никакой нервозности из-за того, что не платят? Хочется на что-то есть, семью содержать.

- Футболистам платят хорошие деньги, так что проблем с едой точно нет, поверьте. Да, иногда финансовые трудности сказываются, но не сказал бы, что это основной фактор в наших неудачах.

- Летом вы сменили Самару на Саранск. Довольны ли этим переменам?

- Конечно, ведь в "Мордовии" я получаю игровую практику. Очень доволен, что оказался тут.

- До этого казалось, что после тяжелой травмы будете полностью готовы к тому, чтобы закрепиться в рядах "Крыльев"….

- Я понял, что в Самаре мне не будут особо доверять. С главным тренером я не разговаривал, но осознал, что на меня он особо не рассчитывает, ни о каком доверии речи даже не шло. Когда подписывалось море игроков, то понял, что надо что-то менять.

- Как возник вариант с "Мордовией"?

- В Саранск меня позвал Андрей Львович, который хорошо знает мои возможности. Я сразу согласился, а там дальше вопрос клубы решали между собой.

- Как вам Мордовия в бытовом плане?

- Саранск – это хороший город, я без проблем в нем адаптировался.

- Захотите остаться здесь после окончания аренды?

- Я думаю, что пока рано об этом говорить. Да, я тут всем доволен, но пока впереди две трети сезона. Вот в конце можно будет поднять данный вопрос. Давайте подождем немножечко.

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Россия. Премьер-лига Россия Мордовия Крылья Советов ЦСКА Махмудов Эмин
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