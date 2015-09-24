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  • Шесть замен, отмена офсайда, сексуальный логотип. Каким должен быть новый турнир УЕФА

Шесть замен, отмена офсайда, сексуальный логотип. Каким должен быть новый турнир УЕФА

<p><em>В УЕФА обсуждают идею создать третий турнир среди клубов. «Бомбардир» предлагает использовать свой революционный формат.</em></p> <p>Лига Европы сегодня – громоздкий и скучный турнир, за которым интересно следить где-то с апреля. А в УЕФА хотят придумать еще одно соревнование, где сыграют неудачники квалификации ЛЕ. Согласитесь, следить и за такой лабудой нет ни времени, ни сил. Поэтому мы предлагаем ряд важных и радикальных реформ, которые должны помочь новому турниру Revolution’s Cup обрести фанатов.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Упрощенный формат</strong></span></p> <p>Не стоит полсотни команд делить на десяток скучных групп. Это не никому не нужно. Оптимальный вариант – 16 клубов, которые разделены на четыре квартета. Осенью играется классический двухкруговой турнир; из каждой группы выходят две команды.  Плей-офф с ¼ финала, тоже все по классике, но команды смогут чуть раньше закончить Revolution’s Cup, чтобы важные игры не накладывались на полутоварищеские баталии.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443096406_20150916_gaf_u56_492.jpg" style="height:399px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Играть должны лучшие</strong></span></p> <p>В УЕФА думают провести утешительные матчи для команд, которые так мечтали попасть в большие евротурниры, но оступились на последних стадиях квалификациях. Нет, все мы любим клубы из Венгрии, Казахстана и Исландии, но для зрелищности нужна совсем другая формула определения участников. После того, как определились все клубы в ЛЕ и в ЛЧ, в штабе УЕФА проходит собрание, в котором и определяют состав Revolution’s Cup. Главный критерий – бренд клуба, и не так важно, кто на какой стадии сошел с квалификации Лиги Европы или вообще попал в еврокубки. Лишь одно ограничение – не больше двух команд от одной страны.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Два тайма по 35 минут; вместо ничьих – серия пенальти</strong></span></p> <p>На самом деле, классический футбольный матч – большая обуза для телевидения, если это не финал Лиги чемпионов или чемпионата мира. Наверное, через пару поколений рекламодатели потребуют, чтобы футбол был более динамичным и зрелищным. Третий еврокубок вполне может стать турниром, где опробуют не такой напряжный для футболистов формат. Что-то вроде шоу звезд, которые не могут носиться по полю все 90 минут. А игроки в таком по значимости турнире просто не захотят. Также можно сократить перерыв с 15 до 10 минут.</p> <p>Возможно, команды не успеют забить много голов, но на такой случай есть серия пенальти. Если в основное время случится ничья, то удары с 11-и метров определят, кому достанется дополнительное очко. Никаких дружеских перекатов и уж тем более – дополнительного времени.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В плей-офф – отмена правила выездного гола</strong></span></p> <p>Один из главных предрассудков современного европейского футбола – выездной гол. Если "Бавария" сыграла 2:2 в Барселоне, то почему ее должна устраивать дома нулевая ничья? Сейчас прошли времена, когда нужно было совершать тяжелые вояжи, терпеть ужасные гостиницы и бояться, что во время матча тебя засудит рефери, а болельщики не дадут пройти к клубному автобусу. Наверное, фактор своего поля – тоже важно, но не так, чтобы считать гостевой мяч за 1,5.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443096832_20150829_gaf_u56_858.jpg" style="height:461px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Отмена офсайда</strong></span></p> <p>Да, это совсем революция, просто погром существующих порядков. Но это интересно! Отменить "вне игры" хотели давно, но все никак не решались – футбол в таком случае превратится в совершенно другую игру, с другой тактической философией. В моде будут более крепкие футболисты, задача которых – бодаться в чужой штрафной.</p> <p>Но нужно пробовать. Если не в плей-офф, то на групповом турнире обязательно. Отмена офсайда даст футболу больше голов и телерейтингов. Если получится фигня, и тренеры будут жаловаться, что игроков трудно перестроить после Revolution’s Cup – тогда можно признать эксперимент провальным.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Шесть замен</strong></span></p> <p>В Лиге Европы полутоповые тренеры часто брезгуют выставлять лучших, дают шанс молодежи и последним неудачникам: лишь бы застраховаться от ненужной травмы ведущих футболистов. В нашем турнире все сделано, чтобы хорошие игроки появлялись хотя бы на 15 минут. У наставника  должно быть шесть замен. Три он может сделать по ходу матча и три в перерыве, чтобы игра постоянно не сбивалась на перестановки.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Красивая девушка – символ турнира</strong></span></p> <p>Дизайнерам необходимо придумать красивый логотип, где бы сочеталось все, что любит обычный футбольный болельщик: женская красота и футбол. Не надо все опошлить, а просто представим милый логотип, где есть место небанальности. Мы заставим Артемия Лебедева застрелиться, но вот наш кривоватый вариант.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443095988_UcA_H8hTUmk.jpg" style="height:483px; width:720px" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Больше развлечений</strong></span></p> <p>УЕФА не умеет создавать шоу. Только раз в год в финале Лиги чемпионов есть какое-то недолгое представление на десять минут. В остальных играх – сплошной футбол. В Revolution’s Cup перед каждым матчем нужно что-то придумывать. Для начала – хотя бы просто выступление средних артистов. Поход на футбол для многих жен и детей – обуза и два часа скуки. Европейцам пора бы перенимать американский опыт и доказывать, что игра – не всегда самое крутое во время большого вечера на стадионе.</p> <p><span style="color:#FF8C00">***</span></p> <p>А какие изменения в классические турниры от УЕФА внесли бы вы?</p>

Лига чемпионов Европа
Комментарии (37)
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Barsuk52
1443099181
автор дно
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Toshiro
1443100955
Клинический бред, но забавно
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grihakr
1443101562
автор ещё восхищается?бредятина полная
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Tommy Lee
1443105279
Это полный бред, я поначалу подумал, что автор - Платини.
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Армен Мосоян
1443105347
Фигню пишет, пожалел что прочитал
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Amir2000
1443107292
Бред какой то ничего не надо менять
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BorisoW
1443111142
Что вы курите?
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Измайловский Кочегар
1443114722
Тяжёлый бред. Автор, уезжай в отпуск.
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nim-
1443115966
Думал, что-то интересное, а оказалось, полная бредятина абсолютно по всем пунктам. Автор, не надо так больше, пожалуйста.
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Karpathian
1443176577
чё за херню я только что прочитал???
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