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  • Месси опять не смог забить пенальти. Месси забил пенальти. Главные события 4-го тура испанской Примеры

Месси опять не смог забить пенальти. Месси забил пенальти. Главные события 4-го тура испанской Примеры

<p><em>Обиженная в Мадриде «Гранада», проблемная «Барселона» и прекращение удивительных результатов от «Эйбара». Все ушло на второй план по сравнению с голевой перестрелкой в Сан-Себастьяне. Хозяева там забили дважды, но все равно проиграли.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>За «Хетафе» стало не так уныло наблюдать</strong></span></p> <p>Не очень далеко от Мадрида базируется команда, которой по ряду причин желают вылета из Примеры практически все болельщики остальных команд. Речь о «Хетафе» - клубе десятка сомнительных баек и десятка сомнительных болельщиков на трибунах. Однако пришествие тренера Франа Эскрибы перед началом нынешнего сезона грозит несколько изменить отношение к «синеньким». Под его руководством «Хетафе» начал выглядеть целостно и стремиться к комбинационному футболу, целью которого являются голы и победа. В матче против «Малаги» хозяева смогли очень быстро открыть счет, но вместо отхода всей командой к воротам старались ловить соперника на контратаках и забить еще. Не получилось, однако и не пропустили. И даже моментов опасных «Малаге» создать толком не позволили. Подобная тенденция впечатляет, но вся история «Хетафе» последних лет говорит о том, что все ненадолго. Либо Эксрибу отправят в Китай без его ведома, либо клуб все-таки продадут переодетому в шейха официанту.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442819855_Барса.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>У «Барселоны» достаточно проблем</strong></span></p> <p>«Барселона» проводила матч с «Леванте» после провального выезда в Рим. Против «Ромы» каталонцы не только не  смогли заработать три очка, но и потеряли на полгода полузащитника Рафинью. Учитывая, что заявлять новых игроков команде запрещает ФИФА, Луису Энрике буквально пришлось вспомнить об игроках кантеры. В итоге против «Леванте» с первых минут на поле вышли сразу два молодых игрока – Сандро и Мунир. Довершали «резервность» состава Адриано и Марк Бартра.</p> <p>Первый тайм «Барселона» провела практически пешком, и только Неймар зачем-то постоянно ускорялся и навешивал в пустоту. Соперники, отойдя в оборону двумя линиями, легко перехватывали мяч и даже пытались начать свои атаки. После перерыва, впрочем, силы и концентрация у «Леванте» кончились, что привело к разгромной победе «Барсы». Однако в игре каталонцев сейчас достаточно много шероховатостей. Который матч подряд ошибается в воротах Тер Штеген – в этот раз он неудачно сыграл на выходе, что привело к голу соперника. Месси вновь забил только один из двух возможных пенальти. А усилить игру Лучо мог только отдыхавшими игроками «основы». Никто не ждет от «Барселоны» феерии с первых матчей. Но с каждым матчем команда выглядит все более зависимой от ключевых исполнителей. И разрыв в уровне игры между лидерами и резервистами становится все больше. Учитывая, что впереди клубный чемпионат мира, каталонцев ожидает сложная первая половина сезона. Как минимум, половина.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7981610" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong> «Гранаду» лучше не злить</strong></span></p> <p>Перед матчем с «Гранадой» кто-то в маркетинговой службе «Мадрида» настолько потерял совесть, что объявил конкурс на то, сколько столичная команда забьет сопернику. Основания, в принципе, были – прошлый выезд на «Бернабеу» закончился для андалусийцев поражением 1:9. Но в этот раз «рохибланкос» настроились на матч неожиданно серьезно и сыграли очень хорошо. В принципе, «Мадрид» и не должен был побеждать – ничья выглядела более логичным исходом. «Гранада» смогла создать несколько очень хороших моментов и даже забила. Но гол ошибочно отменили из-за офсайда. У «бланкос» же в атаке, напротив, получалось немного. Тем удивительнее, что единственный гол с минимума попыток забил Карим Бензема. Еще один важный момент – ворота «Реала» вновь остались нетронутыми, хотя защитники отыграли не безупречно. Кейлор Навас не пропускает уже четыре тура подряд. Еще один – и побьет достижение Касильяса. А мог бы побеждать «Саутгемптон».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7979257" width="720"></iframe></p> <p>Важнейшее событие матча – Денис Черышев появился на поле. Отыграл целых 15 минут и после матча написал в Twitter, что будет стремиться к большему. Звучит здорово, вот только перед «Гранадой» у «Реала» выбыло сразу несколько полузащитников. Если россиянин нужен Бенитесу только на подобные случаи – Дениса вперед ждут мерзкие три месяцев. А то и больше.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Реал Сосьедад» никак не добьется гармонии</strong></span></p> <p>Сразу две нетипичных для Примеры серии прервались в минувшем туре. «Реал Сосьедад» и хихонский «Спортинг» смогли забить больше одного мяча. Причем, астурийцы сразу перешли от ничьих с сильными клубами к победе над равными по классу. «Депортиво» даже на своем поле оказался слабее соперника.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442820852_Реал.jpg" style="height:477px; width:720px" /></p> <p>А у «Реала Сосьедад» все по-прежнему плохо. Неделю назад команду подвело неумение забить в ворота соперника хотя бы один гол. На этот раз «Эспаньол» получил два, но все равно выиграл. Проблемой оказалась защитная линия басков и тот факт, что больше тайма они играли в меньшинстве. Голкипер Рульи перед самым перерывом заработал для себя красную, а для команды – пенальти за снос соперника. Вышедший вместо него Ойер явно не был готов играть и собирался спокойно покемарить пару часов на скамейке. Из двух пропущенных мячей минимум один голкипер «чури-урдин» был обязан отражать. Но прогресс в игре «Реала» наблюдается – осталось только добиться хорошей игры от всех линий одновременно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442820913_Эйбар.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Эйбар», наконец, проиграл</strong></span></p> <p>Результаты «Эйбара» на старте сезона были одним из главных откровений. Да, всего три тура. Да. против не самых сильных команд. Но важно учитывать – в клубе чуть ли не до начала чемпионата не понимали, где будут играть. По спортивному принципу баски покинули Примеру весной, однако дисквалификация «Эльче» подарила им второй шанс. В итоге команду формировали абы как, и «оружейники» предварительно казались одними из главных аутсайдеров сезона. А тут начинается турнир, а они уверенно набирают очки.</p> <p>Сказки кончились, когда в соперниках оказался «Атлетико». Команда Диего Симеоне максимально экономно распределила силы на матч и забила ровно столько, чтобы не было сомнений в заслуженности успеха. Отдельно отметим нападающего Анхеля Корреа. Молодой игрок вышел на поле за полчаса до конца, но успел забить победный гол и отметиться результативной передачей. Еще несколько лет назад форвард считался едва ли не главным молодым талантом Аргентины. Но тяжелая травма поставила его перспективы под сомнение. Возможно, зря.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7979732" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1442820121_Примера.jpg" style="height:458px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 4-го тура испанской Примеры:</strong></span></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84047" target="_blank">Хетафе – Малага</a> – 1:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/172" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84049" target="_blank">Реал Мадрид – Гранада</a> – 1:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/175" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84051" target="_blank">Валенсия – Бетис</a> – 0:0 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/181" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84046" target="_blank">Эйбар – Атлетико </a>– 0:2 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/183" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84050" target="_blank">Реал Сосьедад – Эспаньол </a>– 2:3 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/184" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84044" target="_blank">Севилья – Сельта </a>– 1:2 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/186" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84052" target="_blank">Депортиво – Спортинг Хихон</a> – 2:3 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/193" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84048" target="_blank">Вильярреал – Атлетик</a> – 3:1 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/198" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84045" target="_blank">Барселона – Леванте</a> – 4:1 (<a class="rss-yandex" href="https:///video/199" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/84043" target="_blank">Лас-Пальмас – Райо Вальекано</a> – 0:1</strong></p>

Испания. Примера Испания Барселона Хетафе Эйбар Реал Месси Лионель Торрес Фернандо Бензема Карим Навас Кейлор Корреа Анхель Рульи Херонимо Симеоне Диего
Комментарии (3)
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time_killer
1442830308
Что за прикол с Хетафе? Очередная статья, где их гнобят. Как-то даже неудобно такое читать. Ну маленькая команда, ну не сравнится с Барсой или Реалом. Но что теперь её нужно гнобить за это?
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JI e x a
1442864574
Интересно, где автор увидел, что Гранада наиграла на ничью? За барсу что ли топит?
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Ron09
1442866631
Если бы игроки Реала не выполняли установку Бенитеса то счёт мог быть 4-0... Доходили до ворот и давали ненужные пасы вместо того чтобы забивать.
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