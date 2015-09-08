«Торпедо» и «Алания» погибают, а «Динамо» превращается в суперклуб – главные события ПФЛ

О жестоких зачистках на матчах московского "Торпедо", шокирующем падении "Алании", преображении питерского "Динамо" и избиении форварда владимирского "Торпедо" – в обзоре стартовых туров ПФЛ от "Бомбардира".

Зона Центр. Как погибает московское "Торпедо"

27 июля на поле Академии "Спартак" им. Черенкова творился настоящий сюрреализм. "Торпедо" и "Тамбов" нащупывали игру через низкие скорости и огромный процент брака, пока из-за горизонта не примчались грозовые тучи. Через 5 минут до звона в ушах прогремела молния; с неба хлынул град размером с теннисный мяч; поднялся сметавший все ураганный ветер. Съежившиеся от стихии болельщики "Торпедо" принялись в очередной раз скандировать оскорбительные речевки про президента клуба Александра Тукманова. Уже в следующую минуту многие пожалели об этом. "К трибунам побежали полицейские и стали забирать всех без разбору, как с фанатской, так и с центральной трибун. Причем многих – абсолютно без всяких оснований", – рассказал Вячеслав, болельщик "Торпедо" и очевидец тех страшных событий.

За семь минут до окончания матча один из полицейских все-таки раскололся и рассказал, что все это значило. "Наша зачистка – акция устрашения. После матча будет вторая волна. Если не хотите в отделение, уходите за 7 минут до конца матча!" – сказал страж порядка нескольким болельщикам. На последних минутах игры полицейские в открытую стали сравнивать лица по фотографиям. Вокруг стоял тревожный шум и беготня людей в черном. По окончании матча уйти со стадиона удалось единицам. Остальных повязала полиция, не жалевшая никого. Вырваться из этого "кольца" не было ни единого шанса.

На футбольном поле "Торпедо" удержало ничью с "Тамбовом", после чего страшный период пришлось пережить игрокам. Четыре подряд "сухих" поражения вернули к разговорам о скорейшей гибели "Торпедо". "Мы до сих пор не можем найти инвестора, команда на грани расформирования", – грустно признался спортивный директор "автозаводцев" Борис Игнатьев. Болельщики остервенело ненавидят президента Тукманова. В ответ руководство раздает приказы о массовых зачистках. "Торпедо" безнадежно погрязло в пучине "гражданской войны", а в ней, как известно, победителей не бывает.

Зона Юг. Как "Алания" переживает предсмертное состояние

25 августа, на часах – 17:55. Через пять минут на поле стадиона "Спартак" должна выйти горячо любимая "Алания", но вместо аншлага на трибунах царит пустая депрессивная атмосфера. На матче едва набирается 1000 зрителей, среди них почти нет активных фанатов. По газону под воздействием сильного ветра свободно "гуляют" целлофановые пакеты и даже промокшая газета. Нет никаких намеков на присутствие стюардов и хоть каких-нибудь работников: из-за отсутствия ухода за стадионом, когда-то белоснежные пластиковые кресла покрылись в "грязный" серый цвет. В еще более удручающем состоянии деревянные трибуны за воротами – сквозь них стал прорываться безжизненный зеленый мох.

На трибунах слышится оживленная беседа местных старейшин о былых победах, которые прерываются с выходом игроков на поле. Когда-то здесь терпели поражения Тихонов и Цымбаларь. Сегодня задавленная безденежьем осетинская команда принимает новочеркасский МИТОС. Матч проходит с тотальным количеством взаимных ошибок, но все же завершается первой победой "Алании" в сезоне – 2:1. Она так и остается единственной. После восьми туров "Алания" занимает третью строчку с конца; на повестке дня – вылет первого немосковского чемпиона России в первенство КФК.

Шокирующее падение "Алании" заставило обратить на себя внимание многих воспитанников клуба. "Во всем, что случилось, виновато прежнее руководство республики! Надеюсь, новое поднимет наш футбол и спорт в целом", – обеспокоен Алан Касаев. Не скрывает своей тревоги и голкипер московского "Динамо" Владимир Габулов. Но их надежды оправдываться не спешат. "Единственная наша задача – сохранение команды в профессиональном футболе. Наша база находится в ужасном состоянии: она попросту разбита", – слова наставника "Алании" Заура Тедеева только нагнетают грусти.

Зона Запад. Как питерское "Динамо" превращается в суперклуб

"Какой репортаж? C этого г…а [неинтересного матча]?" – "деликатно" поинтересовался у журналиста полицейский перед матчем "Динамо" СПб – "Коломна". Всего через два года тон полиции изменится на более позитивный; на трибунах будут присутствовать более 10 000 болельщиков, и все они будут праздновать голы в ворота ЦСКА, "Спартака" и "Локомотива". С такими планами питерское "Динамо" приобрел Борис Ротенберг-старший.

"Цель у нас одна, и она неизменна – выход в ФНЛ", – на словах подтвердил наставник "Динамо" Александр Точилин. На деле – 4 очка после семи туров и 12 место в турнирной таблице. На вопрос о регулярных поражениях Точилин отвечает одинаково: "Мы вновь уступили не по делу". Болельщики питерского "Динамо" с ним согласны: на последней игре со "Строгино" на трибуны МСА "Петровский" пришло" более 1000 болельщиков. Среди них было немало московских динамовцев, которые установили прочные дружеские связи с питерскими тезками.

Ротенберг ведет активную работу и на рекламном рынке: логотип с изображением "Динамо" красуется на стильных комбинезонах гоночной команды SMP Racing. Этот сезон у "бело-голубых" уйдет на становление коллектива и наращивание тренерского опыта Точилина. Как только процесс завершится, "Динамо" почти наверняка выйдет в ФНЛ.

Зона Запад. Как пострадал форвард владимирского "Торпедо"

Нападающий "Торпедо" Иван Голиков, перешедший из "Локомотива-2", едва ли представлял себе такой прием во Владимире. Недалеко от стадиона трое неизвестных напали на футболиста и принялись избивать форварда. Слава богу, что все ограничилось ушибами и сломанной рукой. Уже вот-вот игрок должен вернуться к тренировкам. Жаль, что преступников найти не удастся, ведь Голиков отказался от обращения в полицию. Иван своих обидчиков не запомнил.

ЦИФРЫ:

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В ФНЛ на данный момент выходят:"Химки", "Зенит" (Пенза), "Спартак" (Нальчик), "Смена" (Комсомольск-на-Амуре), "Нефтехимик" (Нижнекамск)

В КФК на данный момент вылетают: "Коломна", "Энергомаш" (Белгород), МИТОС (Новочеркасск), "Динамо" (Киров), "Сибирь-2" (Новосибирск)