План на «Матч». Как новому каналу нужно и не нужно освещать футбол

<p><em>«Бомбардир», немного остыв от скандала с участием Василия Уткина и Тины Канделаки, решил помочь будущему каналу и посоветовал, в каком виде футбол должен попасть на экраны наших телевизоров.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чего не должно быть</strong></span></p> <p><strong>Классической аналитики канала "Наш футбол"</strong><em>. </em>Если вы поставили задачу сделать свой вечер максимально скучным – смело включайте шоу Черданцева. Возможно, первые полтора часа вам будет забавно наблюдать за перепалками Шмурнова и Андронова, но позже – это действо начинает моментально надоедать: комментаторы по кругу мусолят одни и те же темы, а ведущий безуспешно пытается их остановить, вспоминая, что вообще-то игру "Спартака" с тремя центральными защитниками разбирали еще на позапрошлой неделе.</p> <p>Промолчим про другие программы, которые отличаются между собой незначительными деталями. Не исключено, что у непревзойденного мастера, так сказать, гуру слова Владислава Батурина много фанатов, но неподготовленный зритель вряд ли будет с интересом смотреть, как в одной и той же студии перетирают небольшой список тем.</p> <p><strong>Слишком много матчей РФПЛ</strong><em>.</em> Несмотря на архаичность аналитической начинки, "Наш футбол" научился делать приличный продакшн матчей, постепенно увеличивая свою аудиторию, которой не хватает одной игры на НТВ. Поэтому не хотелось бы зарубить на корню хорошее начинание. Если сейчас все сливки нашей драгоценной РФПЛ слить на "Матч", то у "НФ" подписчики могут спросить: мы за свист Витька платим 219 рублей в месяц?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439461913_Орзул.jpg" style="height:486px; width:720px" /></p> <p><strong>Государственного пафоса</strong><em>.</em> В 2011 году много людей весь день ждали матч "Ливерпуль" – "Арсенал" по "России-2", но вместо крутого футбола на государственном канале решили экстренно показать финальную игру Универсиады с участием сборной России. Ок, никто не спорит, что наших молодых ребят нужно медийно продвигать, однако такие внезапные решения довольно часто рушили всю программную сетку "Р-2". С таким суматошным подходом главных начальников канал вряд ли притянет много рекламных денег.</p> <p><strong>Унылых матчей топ-чемпионатов</strong>. Канал "Спорт-Плюс" был создан пять лет назад для продвижения всей вкуснятины платных каналов "НТВ-Плюс". Помимо повторов матчей РФПЛ, трансляций матчей наших клубов в еврокубках (также волейбольных и гандбольных), канал предлагал посмотреть игры уровня "Севилья" – "Осасуна" и "Байер" – "Герта".</p> <p>Наверное, весь топ-футбол неправильно скидывать на "Матч", но и показывать игры подобного качества– самоубийство с точки зрения телерейтингов. Пожалуй, стоит транслировать 2-3 ключевых матча, при этом их красиво и доступно анонсируя. Никаких нудных схем и прочего "бу-бу-бу". Люди, делающие новый канал, должны понимать, что их новый зритель пару минут назад ругал что-то связанное с Украиной и переживал за героев боевиков НТВ.</p> <p><a href="https:///articles/?id=435772" target="_blank">Время начинать «Матч». Зачем нам нужен новый бесплатный спортивный канал</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439461870_Футбол.jpg" style="height:449px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Что должно быть</strong></span></p> <p><strong>Живые интервью.</strong> Наши футболисты – монахи, которые иногда появляются при камерах, но не более того. 90 процентов из них говорят штампами, как огня боятся журналистов, живя в каком-то своем элитном мире. Например, у нас есть замечательный персонаж Игорь Денисов, но он агрессивно отбивается от микрофонов. А представьте, какое могло бы получиться интервью.</p> <blockquote> <p><em>Одна из главных задач "Матч-ТВ" – разговорить людей нашего футбола. Не нужно банальщины и смущающихся футболистов, которые тихо рассказывают, как их впечатлил Зидан, и они решили связать свою жизнь со спортом. Это все скучно, неинтересно и прошлый век.</em></p> </blockquote> <p>Интервьюер должен маневрировать между острыми темами (как футболист пьяный обматерил гаишника / расстался с женой) и футболом. В итоге должно получиться интервью с интересным человеком, не похожего на механического робота, который тарахтит заученными словами.</p> <p><strong>Юмор.</strong> О футболе в России шутят либо плохо, либо никак. В КВН студенты продолжают вспоминать удары Кержакова трехгодичной давности и общее плохое положение дел в российском футболе. Увы, но наши сограждане вряд ли поймут шутки о зарплате Кокорина и спартаковском духе – они просто не в курсе, кто такой Александр и что такое "стеночки-забегания".</p> <blockquote> <p><em>Дать зрителю хотя бы минимальные знания необходимо через веселые и легкие программы. Пожалуй, это реально сложная задача, поскольку шутки на избитые темы достали, а телезритель ненавидит, когда в телевизоре улыбаются и ржут, а он не врубится, почему им так весело.</em></p> </blockquote> <p>Была давным-давно передача "Назло рекордам" – сатира на весь наш спорт. По ее рейтингам информации в интернете нет, но ее смотрели и обсуждали – получалось иногда очень круто. Если применить подход этой программы в современном тв, может быть, что-то бы и получилось действительно качественное. Сегодня нужны более свежие и узнаваемые лица, цель которых доказать обывателю, что футбол (особенно российский) – это очень веселая штука.</p> <p><strong>Острые программы на актуальные проблемы.</strong> Этим летом тему лимита не уставали обсуждать: столько аргументов с двух сторон, постоянная жара в комментах и непонимание, что за сюрреализм вообще творится. Но государственное ТВ будто и не заметило: только несколько репортажей, где Виталий Мутко сообщал о странном желании государства перенять немецкий опыт.</p> <p>Новому каналу срочно нужна яркая, интересная и захватывающая программа, которая предлагает несколько точек зрения на проблемы в футболе. Ведущие не занимают чью-то сторону, а создают накал. Главное – не превратить все в классическое ток-шоу, где все участники без устали орут, пытаясь отобрать микрофон. Передача должна быть насыщена элементами качественной дискуссии. Хотелось бы посмотреть, как по вопросу того же лимита нашего министра спорта может разбить любой российский журналист.</p> <p><strong>Документальное кино.</strong> Согласитесь, об истории нашего футбола мы знаем не так много. Мало документальных, художественных фильмов. Есть герои прошлого вроде Яшина и Стрельцова, но им не посвящены документальные эпопеи. Если бы ребята такого масштаба играли в США – киностудии лепили десятки фильмов в разных жанрах; что уж говорить – о перчатке любимого бейсболиста вам с легкостью расскажет рядовой американец. В России такой "спортивной генетики" просто нет.</p> <p>В нашей стране нет больших традиций, не вспоминают легендарные матчи и исторические моменты. На "Матче" такие документалки (возможно, в формате сериалов) должны делать лицо каналу, задавать стандарты зрелищной спортивной драмы в форме захватывающих историй.</p> <p><a href="https:///articles/?id=436512" target="_blank">Умные дети, ресторан и автомат Калашникова. Пять самых знаковых проектов Тины Канделаки</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439461696_Уткин ваася.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кто должен быть</strong></span></p> <p>Василий Уткин не вместился в предыдущие пункты – уж очень важная и определяющая персона всего спортивного ТВ. Несмотря на весь его жесткий и иногда необоснованный троллинг, посланцы из Кремля, которые будут заняты спортивным каналом, должны понимать: другого Уткина по таланту и харизме в русской спортивной журналистике нет.</p> <p>Канделаки и компании также не стоит забывать, что и коллеги Уткина тоже могут разозлиться и заступиться за него, как в том числе главного учителя в профессии. Пожалуй, Василий и правда немного затормозил спортивное ТВ, не желая последние годы развивать "НТВ-Плюс". Однако люди, имеющие отношение к фитнесу, даже за пару лет не придумают и не реализуют то, что сделал когда-то Уткин. А заочный спор с Канделаки – не булыжник, который нельзя подвинуть.</p> <p><a href="https:///articles/?id=438758" target="_blank">«Уткин, ты трус. Жалкий, позорный интриган». Что нужно знать о главном скандале этого лета</a></p>