Промесси. Каким был 4-й тур РФПЛ

<em>О феномене «Ростова», зверском убийстве фаната «Спартака», моде на стандартные положения и сошедшем с ума Черенчикове – в обзоре четвертого тура от «Бомбардира».</em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Матч тура. «Краснодар» 1-1 «Кубань»</strong></span><br /> <br /> На старте сезона «Краснодар» показывает непривычно медленный для себя футбол: из-за этого «быки» вчистую уступили «Спартаку» и не смогли обыграть «Ростов». Дерби с «Кубанью» должно было показать, за счет чего наставник «Краснодара» Олег Кононов постарается вернуть игровые скорости на прошлогодний уровень.<br /> <br /> <img width="720" height="363" alt="" src="https:///images/upload/Мельгарех.jpg" /><br /> <br /> Вопрос остался без ответа. «Краснодар» по традиции больше владел мячом, из-за чего смотрибельность матча временами падала до нуля. «Кубань» же терпеливо ждала своих шансов и временами их получала. Больше других дух краснодарского дерби впитал в себя парагваец Лоренцо Мельгарехо, носившийся по всему фронту атаки как угорелый. Именно Мельгарехо на 51-й минуте открыл счет превосходным ударом из за угла штрафной – 0:1! В дальнейшем контратаки «Кубани» смотрелись чуть опаснее нудных позиционных перекатов мяча «Краснодара». «Быки» по-прежнему болезненно страдают от ухода Романа Широкова, но, к счастью для них, сравнять счет удалось и без него. В финальной суматохе у ворот Беленова расторопнее всех оказался Федор Смолов – 1:1! Боевая ничья в краснодарском дерби, выявившая массу проблем у обеих команд.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Персона тура. Александр Бухаров, Курбан Бердыев, «Ростов»</strong></span><br /> <br /> 5 лет подряд Бухаров не оформлял дубли! Не помогало ничего: ни критика болельщиков, ни «чемпионские» речи Спаллетти. Пробудить Александра пыталась даже Ирина Шадрина, согласившаяся провести эфир в купальнике, если Бухаров забьет 5 голов. Убеждать форварда регулярно поражать ворота способен только Курбан Бердыев. <br /> <br /> Форвард забивал, тренер играюче переигрывал своего визави. Но частичка их души по-прежнему принадлежит Казани. Сразу после финального свистка Бухаров подошел к фанатскому сектору «Рубина», чтобы оживленно похлопать с извиняющимся взглядом. Абсолютно не выражал победных эмоций и Бердыев: его пасмурное лицо и подчеркнутая неразговорчивость скорее выдавала в нем тренера «Рубина».<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Скандал тура. Убийство фаната «Спартака»<br /> </strong></span><br /> «Все мирно гуляли, веселились. В какой-то момент я направился к туалету и по пути увидел лужи крови. Стоявший рядом друг бился в истерике, другой – держал окровавленную голову», - рассказал Кирилл Гаврилов, один из очевидцев страшной трагедии. Инцидент произошел ночью, накануне матча «Крыльев Советов» со «Спартаком». Несколько поклонников «красно-белых» пришли в ночной клуб отдохнуть и что-то не поделили с гостями из соседнего столика. На какое-то время ситуация утихла, но один из представителей соседнего столика оказался злопамятным и на полной скорости вонзил нож в шею Антону Феоктистову. Подозреваемого уже задержали, но родственникам и друзьям погибшего от этого не легче. Жизнь – одна. И прерывать ее в высосанных из пальца разборках – невероятно глупо. Антон погиб, оставив сиротами детей и беременную жену. Самому убийце грозит пожизненное заключение.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Игрок тура. Квинси Промес, «Спартак»</strong></span><br /> <br /> Наставник «Крыльев Советов» Франк Веркотерен уже на 5-й минуте начал нервно двигать сжатыми губами. Поводом для этого стало обрушение его тактического плана, в котором, как всегда, присутствовали 5 защитников и 2 номинальных опорника. Злым гением «Крыльев» стал Промес. Едва игра началась, голландец блестяще реализовал штрафной. Голкипер самарцев Евгений Конюхов зачем-то закрыл себя стенкой, из-за чего его прыжок выглядел запоздалым и даже нелепым - 0:1! Веркотерен попытался перестроить игру «Крыльев» в перерыве, но на 52-й минуте его планы снова обрушились. Все тот же Промес оформил дубль, завершив истинно спартаковскую комбинацию – 0-2! «Если Зе Луиш после 20 забитых мячей уйдет в «Челси», то Мовсисян – в «Ливерпуль», - заявил после прошлого матча хавбек «красно-белых» Ивелин Попов. Куда отправит болгарин Промеса: в «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» или, может быть, «Манчестер Сити»?<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="457" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-10_23-32-55_632.jpg" /><br /> <br /> Разочарование тура. Иван Черенчиков, «Амкар»</strong></span><br /> <br /> «Нейтрализуем лидеров ЦСКА, и нам будет легче» - с оптимизмом заявлял голкипер «Амкара» Роман Герус в <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438144">интервью «Бомбардиру»</a>. И даже не представлял: сдерживать придется отнюдь не Дзагоева и Мусу. На 37-й секунде защитник «Амкара» Иван Черенчиков привез самый нелепый пенальти в истории Премьер-лиги. Черенчикову также удалось войти в историю ЦСКА: для армейцев этот 11-метровый стал самым быстрым в истории! Приговор четко исполнил Бибарс Натхо, и матч плавно перетек в разряд товарищеских. Хавбек ЦСКА Зоран Тошич на всякий случай удвоил счет, после чего армейцы окончательно перешли на эконом-режим. <br /> <br /> Игру взрывали лишь новые ляпы Черенчикова: сперва защитник обрезал всю команду, а затем отдал пас-недодачу на Романа Геруса. Ошалевший от подарка Ахмед Муса воспользоваться им не сумел. «Что это ваш защитник руками играет?» - спросил в приватной послематчевой беседе главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. «С ума сошел» - тихо и лаконично ответил ему Гаджи Гаджиев.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438379">Попасться за 30 секунд. Как «Амкар» сам себя загнал в могилу</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="451" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-10_23-45-4_627.jpg" /><br /> <br /> Открытие тура. «Ростов»</strong></span><br /> <br /> У «Ростова» сильно хромает реализация голевых моментов. Гуэлор Канга, Мусса Думбия и даже Александр Бухаров не раз хватались за голову во время матча с «Рубиной». Ростовчане добились крупной победы – 0:3, хотя могли рассчитывать на поистине космический результат! «Ростов» - главное очарование стартового отрезка Премьер-лиги. Ушли времена, когда «желто-синие» трусливо окапывались в своей штрафной и, получив в свои ворота гол, не знали, что делать. <br /> <br /> С приходом Бердыева по-новому раскрылась целая плеяда игроков. «Я обожаю Россию. Особенно с Бердыевым!» - признается новичок «Ростова» Кристиан Нобоа. «Моя цель – скорейшее возвращение в сборную», - делится своими дерзкими планами Александр Бухаров. Форвард, еще месяц назад выкинутый болельщиками в ряды безнадежных! Вместе с Бухаровым о сборной России начинают мечтать Иван Новосельцев, Тимофей Маргасов и даже Сослан Джанаев. «Но сначала Сослан триумфально вернется в «Спартак», - пророчат ему партнеры.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Результативность тура. 19 голов</strong></span><br /> <br /> О том, что футбол – это в первую очередь пиршество голов, напоминала только суббота. В этот день стараниями «Анжи», «Динамо», «Урала» и «Локомотива» было забито 9 голов – всего на один меньше, чем в остальные дни вместе взятые. Как никогда плохо у команд РФПЛ обстоят дела с комбинационной игрой: 10 голов были забиты со стандартных положений! Московское «Динамо» и вовсе делает ставку исключительно на них. 5 голов из 7-ми были забиты либо с подач Матье Вальбуэна, либо после его ударов с пенальти. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Символическая сборная<br /> <br /> <img width="290" height="368" alt="" src="https:///images/upload/Схема(1).jpg" /></strong></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Все результаты 4-го тура РФПЛ:</strong></span><br /> <a href="https:///online/80941" target="_blank">«Терек» - «Мордовия»</a> - <strong>0:0</strong><br /> <a href="https:///online/80940" target="_blank">«Урал» - «Локомотив»</a> - <strong>1:3</strong><br /> <a href="https:///online/80938" target="_blank">«Анжи» - «Динамо» </a>- <strong>2:3</strong><br /> <a href="https:///online/80945" target="_blank">ЦСКА – «Амкар»</a> - <strong>2:0</strong><br /> <a href="https:///online/80942" target="_blank">«Уфа» - «Зенит»</a> - <strong>0:1</strong><br /> <a href="https:///online/80939" target="_blank">«Крылья Советов» - «Спартак»</a> - <strong>0:2</strong><br /> <a href="https:///online/80944" target="_blank">«Рубин» - «Ростов» </a>- <strong>0:3</strong><br /> <a href="https:///online/80943" target="_blank">«Краснодар» - «Кубань»</a> - <strong>1:1</strong><br />