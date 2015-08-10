Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Промесси. Каким был 4-й тур РФПЛ

<em>О феномене «Ростова», зверском убийстве фаната «Спартака», моде на стандартные положения и сошедшем с ума Черенчикове – в обзоре четвертого тура от «Бомбардира».</em><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Матч тура. «Краснодар» 1-1 «Кубань»</strong></span><br /> <br /> На старте сезона «Краснодар» показывает непривычно медленный для себя футбол: из-за этого «быки» вчистую уступили «Спартаку» и не смогли обыграть «Ростов». Дерби с «Кубанью» должно было показать, за счет чего наставник «Краснодара» Олег Кононов постарается вернуть игровые скорости на прошлогодний уровень.<br /> <br /> <img width="720" height="363" alt="" src="https:///images/upload/Мельгарех.jpg" /><br /> <br /> Вопрос остался без ответа. «Краснодар» по традиции больше владел мячом, из-за чего смотрибельность матча временами падала до нуля. «Кубань» же терпеливо ждала своих шансов и временами их получала. Больше других дух краснодарского дерби впитал в себя парагваец Лоренцо Мельгарехо, носившийся по всему фронту атаки как угорелый. Именно Мельгарехо на 51-й минуте открыл счет превосходным ударом из за угла штрафной – 0:1! В дальнейшем контратаки «Кубани» смотрелись чуть опаснее нудных позиционных перекатов мяча «Краснодара». «Быки» по-прежнему болезненно страдают от ухода Романа Широкова, но, к счастью для них, сравнять счет удалось и без него. В финальной суматохе у ворот Беленова расторопнее всех оказался Федор Смолов – 1:1! Боевая ничья в краснодарском дерби, выявившая  массу проблем у обеих команд.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Персона тура. Александр Бухаров, Курбан Бердыев, «Ростов»</strong></span><br /> <br /> 5 лет подряд Бухаров не оформлял дубли! Не помогало ничего: ни критика болельщиков, ни «чемпионские» речи Спаллетти. Пробудить Александра пыталась даже Ирина Шадрина, согласившаяся провести эфир в купальнике, если Бухаров забьет 5 голов. Убеждать форварда регулярно поражать ворота способен только Курбан Бердыев. <br /> <br /> Форвард забивал, тренер играюче переигрывал своего визави. Но частичка их души по-прежнему принадлежит Казани. Сразу после финального свистка Бухаров подошел к фанатскому сектору «Рубина», чтобы оживленно похлопать с извиняющимся взглядом. Абсолютно не выражал победных эмоций и Бердыев: его пасмурное лицо и подчеркнутая неразговорчивость скорее выдавала в нем тренера «Рубина».<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Скандал тура. Убийство фаната «Спартака»<br /> </strong></span><br /> «Все мирно гуляли, веселились. В какой-то момент я направился к туалету и по пути увидел лужи крови. Стоявший рядом друг бился в истерике, другой – держал окровавленную голову», - рассказал Кирилл Гаврилов, один из очевидцев страшной трагедии. Инцидент произошел ночью, накануне матча «Крыльев Советов» со «Спартаком». Несколько поклонников «красно-белых» пришли в ночной клуб отдохнуть и что-то не поделили с гостями из соседнего столика. На какое-то время ситуация утихла, но один из представителей соседнего столика оказался злопамятным и на полной скорости вонзил нож в шею Антону Феоктистову. Подозреваемого уже задержали, но родственникам и друзьям погибшего от этого не легче. Жизнь – одна. И прерывать ее в высосанных из пальца разборках – невероятно глупо. Антон погиб, оставив сиротами детей и беременную жену. Самому убийце грозит пожизненное заключение.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Игрок тура. Квинси Промес, «Спартак»</strong></span><br /> <br /> Наставник «Крыльев Советов» Франк Веркотерен уже на 5-й минуте начал нервно двигать сжатыми губами. Поводом для этого стало обрушение его тактического плана, в котором, как всегда, присутствовали 5 защитников и 2 номинальных опорника. Злым гением «Крыльев» стал Промес. Едва игра началась, голландец блестяще реализовал штрафной. Голкипер самарцев Евгений Конюхов зачем-то закрыл себя стенкой, из-за чего его прыжок выглядел запоздалым и даже нелепым - 0:1! Веркотерен попытался перестроить игру «Крыльев» в перерыве, но на 52-й минуте его планы снова обрушились. Все тот же Промес оформил дубль,  завершив истинно спартаковскую комбинацию – 0-2! «Если Зе Луиш после 20 забитых мячей уйдет в «Челси», то Мовсисян – в «Ливерпуль», - заявил после прошлого матча хавбек «красно-белых» Ивелин Попов. Куда отправит болгарин Промеса: в «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» или, может быть, «Манчестер Сити»?<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="457" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-10_23-32-55_632.jpg" /><br /> <br /> Разочарование тура. Иван Черенчиков, «Амкар»</strong></span><br /> <br /> «Нейтрализуем лидеров ЦСКА, и нам будет легче» - с оптимизмом заявлял голкипер «Амкара» Роман Герус в <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438144">интервью «Бомбардиру»</a>. И даже не представлял: сдерживать придется отнюдь не Дзагоева и Мусу. На 37-й секунде защитник «Амкара» Иван Черенчиков привез самый нелепый пенальти в истории Премьер-лиги. Черенчикову также удалось войти в историю ЦСКА: для армейцев этот 11-метровый стал самым быстрым в истории! Приговор четко исполнил Бибарс Натхо, и матч плавно перетек в разряд товарищеских. Хавбек ЦСКА Зоран Тошич на всякий случай удвоил счет, после чего армейцы окончательно перешли на эконом-режим. <br /> <br /> Игру взрывали лишь новые ляпы Черенчикова: сперва защитник обрезал всю команду, а затем отдал пас-недодачу на Романа Геруса. Ошалевший от подарка Ахмед Муса воспользоваться им не сумел. «Что это ваш защитник руками играет?» - спросил в приватной послематчевой беседе главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. «С ума сошел» - тихо и лаконично ответил ему Гаджи Гаджиев.<br /> <br /> <a target="_blank" href="https:///articles/?id=438379">Попасться за 30 секунд. Как «Амкар» сам себя загнал в могилу</a><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="720" height="451" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-8-10_23-45-4_627.jpg" /><br /> <br /> Открытие тура. «Ростов»</strong></span><br /> <br /> У «Ростова» сильно хромает реализация голевых моментов. Гуэлор Канга, Мусса Думбия и даже Александр Бухаров не раз хватались за голову во время матча с «Рубиной». Ростовчане добились крупной победы – 0:3, хотя могли рассчитывать на поистине космический результат! «Ростов» - главное очарование стартового отрезка Премьер-лиги. Ушли времена, когда «желто-синие» трусливо окапывались в своей штрафной и, получив в свои ворота гол, не знали, что делать. <br /> <br /> С приходом Бердыева по-новому раскрылась целая плеяда игроков. «Я обожаю Россию. Особенно с Бердыевым!» - признается новичок «Ростова» Кристиан Нобоа. «Моя цель – скорейшее возвращение в сборную», - делится своими дерзкими планами Александр Бухаров. Форвард, еще месяц назад выкинутый болельщиками в ряды безнадежных! Вместе с Бухаровым о сборной России начинают мечтать Иван Новосельцев, Тимофей Маргасов и даже Сослан Джанаев. «Но сначала Сослан триумфально вернется в «Спартак», - пророчат ему партнеры.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> Результативность тура. 19 голов</strong></span><br /> <br /> О том, что футбол – это в первую очередь пиршество голов, напоминала только суббота. В этот день стараниями «Анжи», «Динамо», «Урала» и «Локомотива» было забито 9 голов – всего на один меньше, чем в остальные дни вместе взятые. Как никогда плохо у команд РФПЛ обстоят дела с комбинационной игрой: 10 голов были забиты со стандартных положений! Московское «Динамо» и вовсе делает ставку исключительно на них. 5 голов из 7-ми были забиты либо с подач Матье Вальбуэна, либо после его ударов с пенальти. <br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Символическая сборная<br /> <br /> <img width="290" height="368" alt="" src="https:///images/upload/Схема(1).jpg" /></strong></span><br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Все результаты 4-го тура РФПЛ:</strong></span><br /> <a href="https:///online/80941" target="_blank">«Терек» - «Мордовия»</a> - <strong>0:0</strong><br /> <a href="https:///online/80940" target="_blank">«Урал» - «Локомотив»</a> - <strong>1:3</strong><br /> <a href="https:///online/80938" target="_blank">«Анжи» - «Динамо» </a>- <strong>2:3</strong><br /> <a href="https:///online/80945" target="_blank">ЦСКА – «Амкар»</a> - <strong>2:0</strong><br /> <a href="https:///online/80942" target="_blank">«Уфа» - «Зенит»</a> - <strong>0:1</strong><br /> <a href="https:///online/80939" target="_blank">«Крылья Советов» - «Спартак»</a> - <strong>0:2</strong><br /> <a href="https:///online/80944" target="_blank">«Рубин» - «Ростов» </a>- <strong>0:3</strong><br /> <a href="https:///online/80943" target="_blank">«Краснодар» - «Кубань»</a> - <strong>1:1</strong><br />

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит ЦСКА Краснодар
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjinho
1439263854
промесси? обожэ... это шелвис
Ответить
Слуцкий
1439272690
а где сухая защита ЦСКА автор??!!и вратарь?!
Ответить
Грыззь
1439274219
Собалезную родственникам Антона!
Ответить
VIPded
1439276186
Бухаров авось до уровня сборной так и восстановится, спасибо Бекиевичу...
Ответить
vladik12
1439279995
Березуцкий-то за что?)
Ответить
Ver
1439351494
Может всё таки феномен Бердыева, а не Ростова?...
Ответить
Старый Пью
1439368642
играючИ пишется через "И". Когда-нибудь за языком следить будем? Вопрос риторический. И что, Калачев сыграл круче Халка? Вопрос тоже риторический.
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла Галатасараю победу над «Коджаэлиспором»
21:58
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
4
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
44
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+