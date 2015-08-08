Трансферные слухи. Кокорин близок к переходу в «Зенит», в «Бешикташе» создается украинская диаспора

О грядущем переходе Кокорина в «Зенит», массовой помощи «Парме», заветной мечте Бенитеса и моде на украинцев в «Бешикташе» – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».



Россия







"Зенитовцы, готовьтесь к бомбе по трансферам. Без нападающих не останетесь", – написал в Twitter известный комментатор Алексей Андронов. По его словам, оформление сделки вышло на финишную прямую. Все идет к тому, что этим самым новичком станет форвард московского "Динамо" Александр Кокорин. Таблица летних трансферов РФПЛ



Италия



Чемпион мира 2006 года нападающий Винченцо Якинта готов возобновить карьеру ради "Пармы". Свое желание помочь некогда великому клубу вылезти из подвала Серии D уже выразили защитник Алессандро Лукарелли, хавбек Марко Маркьонни и тренер Невио Скала.



Мино Райола, являющийся агентом Марио Балотелли, продолжает удивлять общественность актами унижения. Сегодня Райола предложил своего клиента "Интеру". Представитель форварда встретился с наставником "нерадзурри" Роберто Манчини, которому уже доводилось работать с Балотелли в середине 2000-х. Манчини поблагодарил Райолу за предложение и вкусный обед, но вместе с тем откровенно заявил: с нападающим он работать не хочет.







Настоящие чудеса происходят в трансферной саге с ведущим плеймейкером "Аталанты" Макси Моралесом. Аргентинец уже прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы подписать контракт с "Аль-Иттихадом". Сегодня днем Моралес должен был поставить свою подпись под соглашением, но перед тем, как взять ручку, передумал! По сообщению SkySport, Макси оказался недоволен одним из пунктов в контракте и теперь близок к возвращению в "Аталанту", c которой чудом не успел разорвать контракт. Отметим, что в свое время Моралес выступал в России за ФК "Москва". Таблица летних трансферов Серии А

Испания



Защитник "Реала" Фабио Коэнтрау выразил свое нежелание переходить в "Рому". Еще меньше ему хочется оставаться в Мадриде. Коэнтрау уже попросил руководство "сливочных" продать его в родную "Бенфику".



Вернувшийся в Примеру "Бетис" намерен составить костяк команды из игроков "Фиорентины". У флорентийцев уже взят защитник Кристиано Пиччини, на финише находятся переговоры по левому хавбеку Хуану Варгасу. Но и этого "Бетису" показалось мало: теперь они мечтают о возвращении своего воспитанника Хоакина. Игроку уже предложен трехлетний контракт.







Наставник "Реала" Рафаэль Бенитес признался: Поль Погба остается его главной мечтой на трансферном рынке. Испанская пресса подхватила слова Бенитеса и сообщила о предложении "Реала" размером 80 миллионов евро. "Ювентус" не поддался соблазну и отказал. Таблица летних трансферов Примеры



Франция







Таблица летних трансферов Лиги 1 "Лион" продолжает серьезное укрепление состава, чтобы бросить вызов гегемону Лиги 1 – "ПСЖ". На следующей неделе стан команды должен пополнить плеймейкер "Динамо" Матье Вальбуэна. На финишной прямой находятся переговоры о приобретении Юнеса Бельханда, а за защитника "Ромы" Мапу Янга-Мбива "Лион" уже предложил 10 миллионов евро.



Украина



Главное открытие прошлого сезона на Украине – вратарь "Днепра" Денис Бойко – близок к переходу в "Бешикташ". Также турецкий клуб намерен приобрести еще одного украинца – хавбека "Динамо" Дениса Гармаша.

О грядущем переходе Кокорина в "Зенит", массовой помощи "Парме", заветной мечте Бенитеса и моде на украинцев в "Бешикташе" – в новом обзоре трансферных слухов от "Бомбардира".