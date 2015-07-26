Состоялась жеребьевка отбора ЧМ-2018. Дайджест новостей дня

<em>В Санкт-Петербурге торжественно поделили по группам команды для участия в отборе к чемпионату мира-2018. Патрик Эберт покинул «Спартак», а Моуриньо требует новый стадион от руководства «Челси». Подборка главных новостей за день – на «Бомбардире».</em> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Владимир Путин: «Все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены»</strong></span></div> <div> </div> <div>Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью во время предварительной жеребьевки чемпионата мира 2018.</div> <div> </div> <div>"Хотел бы еще раз подтвердить, что все планы по подготовке чемпионата мира будут выполнены. Его проведение – одна из ключевых наших задач. Для нас принципиально важно создать достойные условия для команд, чтобы они смогли полностью сосредоточиться на игре и показать высококлассный футбол. И, конечно, мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность, максимальный комфорт для болельщиков", - сказал Путин.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Эберт официально стал игроком «Райо Вальекано»</strong></span></div> <div> </div> <div>Немецкий полузащитник Патрик Эберт перешел из московского "Спартака" в мадридский "Райо Вальекано".Официальный сайт испанской команды подтвердил переход игрока.Трансферная стоимость Эберта составила около 1,5 млн евро. </div> <div> </div> <div>Патрик Эберт стал игроком "Спартака" в начале 2014 года. Всего за красно-белых футболист провел 23 матча в РФПЛ и 2 матча в Кубке России. Контракт футболиста со "Спартаком" был рассчитан до середины 2017 года.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Жозе Моуриньо: «Челси» нужен новый стадион»</span></strong></div> <div> </div> <div> Тренер "Челси" Жозе Моуриньо считает, что команде нужен новый стадион, который станет следующим шагом в развитии клуба. Ради этого Жозе готов проводить домашние матчи на чужой арене в течение трех лет.</div> <div> </div> <div> "Я провел 98 матчей на своей скамейке на "Стэмфорд Бридж" и надеюсь провести еще больше. Я знаю, что клубу нужен следующий шаг, и этот шаг - новый "Стэмфорд Бридж", где будет больше мест.</div> <div> </div> <div>На определенном жизненном этапе нам, как клубу, придется временно покинуть свой дом. Это плохо, но если у нас не будет выбора, в период ожидания мы постараемся сделать чужой стадион нашим новым домом", - цитирует Моуриньо Goal.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Платини: «Хотел бы помолодеть и сыграть на ЧМ-2018 в России»</strong></span></div> <div> </div> <div>Президент УЕФА француз Мишель Платини заявил, что хотел бы снова стать футболистом, чтобы принять участие в чемпионате мира 2018 года. Об этом президент УЕФА сказал на семинаре ФИФА, который прошел в Санкт-Петербурге в преддверии предварительной жеребьевки мирового первенства.</div> <div> </div> <div>"Мне хотелось бы помолодеть на 30 лет, пройти отборочные матчи и сыграть на чемпионате мира в России.Подарите нам незабываемые эмоции, заставьте нас мечтать!", - сказал Платини.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Уэлбек может продолжить карьеру в «Бешикташе»</span></strong></div> <div> </div> <div>Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек попал в сферу интересов "Бешикташа", который готов выложить за него 10 млн фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. Отмечается, что стамбульцы ищут замену ушедшему в "Шанхай Шэньхуа" Демба Ба. </div> <div> </div> <div>В минувшем сезоне на счету Уэлбека 34 матча и 8 голов в составе лондонцев.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Агент Де Брюйне проведет встречу с представителями «Манчестер Сити»</span></strong></div> <div> </div> <div>Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн и агент полузащитника "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне в ближайшее время проведут встречу, сообщает Manchester Evening News. 24-летний бельгиец прибыл со своим клубом в Лондон на Кубок Эмирейтс.</div> <div> </div> <div>В минувшем сезоне Де Брюйне провел в составе "Вольфсбурга" 50 матчей, забил 16 матчей и отдал 25 голевых передач.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Итоги жеребьевки отбора к ЧМ-2018. Европа</strong></span></div> <div> </div> <div>На предварительной жеребьевке Чемпионата мира — 2018 определились составы групп европейского отбора. Команды сыграют между собой в два круга, победители каждой группы получат путевки в Россию. Сборные, занявшие вторые места, кроме худшей из них, проведут стыковые матчи, по итогам которых будут распределены еще четыре билета на главный турнир. Добавим, что в группе "Н" вне конкурса сыграет сборная России. </div> <div> </div> <div><em><strong>Группа А: </strong></em>Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Беларусь, Люксембург.</div> <div> </div> <div><em><strong>Группа В: </strong></em>Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.</div> <div> </div> <div><em><strong>Группа С: </strong></em>Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.</div> <div> </div> <div><em><strong>Группа D: </strong></em>Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдова, Грузия.</div> <div> </div> <div><em><strong>Группа E:</strong></em> Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан.</div> <div> </div> <div><em><strong>Группа F:</strong></em> Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта.</div> <div> </div> <div><em><strong>Группа G:</strong></em> Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония, Лихтенштейн.</div> <div> </div> <div><em><strong>Группа H:</strong></em> Бельгия, Босния и Герцоговина, Греция, Эстония, Кипр.</div> <div> </div> <div><em><strong>Группа I:</strong></em> Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия.<br /> <br /> <em><a href="https:///news/?id=436597" target="_blank">«Бомбардир» тестирует новый дизайн.</a> Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!</em></div>