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  • Умные дети, ресторан и автомат Калашникова. Пять самых знаковых проектов Тины Канделаки

Умные дети, ресторан и автомат Калашникова. Пять самых знаковых проектов Тины Канделаки

<em>Генеральным продюсером нового общедоступного спортивного канала «Матч-ТВ» <a href="https:///news/?id=436505"><strong>назначена Тина Канделаки</strong></a>. Известная телеведущая и руководитель одной из крупнейших компаний страны. «Бомбардир» вспоминает самые яркие проекты Канделаки.</em> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">«Самый умный»</span></span></strong></div> <div> </div> <div>Наиболее известный проект Канделаки стартовал в 2003 году и успешно шел десять лет. Талантливые дети пытались говорить быстрее Тины, чтобы в итоге получить статуэтку сурка. Общая концепция программы была создана в Британии, но российская версия считается одной из самых успешных. В том числе и за счет ведущей. Половину жизни «Самого умного» Канделаки была еще и продюсером программы, плотно ассоциируясь именно с ней. Были и иные проекты, но образ эффектной женщины, способной выплевывать слова со скоростью пулемета закрепился прочнее всего. После закрытия программы взаимодействие с детьми и образованием начало осуществляться через проект «Умная школа».</div> <div> </div> <div><em>«Умная-школа.рф» - это первая краудсорсинговая социальная сеть в сфере образования. Сайт объединяет свыше пяти тысяч учителей и экспертов в области образования и позволяет принимать участие в реформе образования путем внесения правок и широкого обсуждения положений законопроекта и федеральных государственных образовательных стандартов. В ноябре 2011 года сайт «Умная-школа.рф» получил «Премию Рунета» как лучший русскоязычный проект в сфере науки и образования»</em>, – говорится в тексте описания проекта на сайте Канделаки. На деле деятельность «Умной школы» ограничилась двумя законодательными инициативами и несколькими интервью с профильными чиновниками. Очевидно, что с «Самым умным» получалось более эффектно и заметно. Канделаки лучше многих понимает значение роли ведущего для телевизионного проекта. Значит, можно надеяться, что на новый канал позовут действительно лучших.<br /> <br /> <img src="http://www.tinakandelaki.ru/media/medeia/9-1.jpg" width="700" height="438" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">«Нереальная политика»</span></span></strong></div> <div> </div> <div>Показательная история того, что Канделаки действительно умеет упаковать и дорого продать никому не нужный продукт. Ток-шоу, которое первые несколько месяцев не хотели смотреть даже сами авторы, после появления Тины в качестве ведущей начало резко набирать популярность у зрителей. Едва ли не впервые в рунете в качестве серьезной рекламной площадки была использована социальная сеть – «Одноклассники». Выведя программу на приличный уровень, принадлежащая Канделаки компания «Апостол» продала права на продукт телеканалу «РЕН-ТВ». Там она выходила около года, потом на такой же срок переехала на «НТВ», после чего уверенно закрылась. Три года существования продукта, который совершенно не отличался от большинства иных ток-шоу о политике, наглядно доказывают его невысокое качество. Однако грамотный пиар и последующая продажа позволили «Апостолу» запустить целый интернет-канал. На который, впрочем, всем было плевать, так что его тоже закрыли. Российский футбол сейчас является продуктом, который никто не хочет покупать. И общая негласная позиция чиновников заключается в том, что им этот продукт интересен на ближайшие пару лет, а дальше уже как-нибудь сами. Быстро раскрутить и продать – вот основная задача Канделаки на новом посту. <br /> <br /> <img src="http://www.tinakandelaki.ru/media/sport/OUT_0807.jpg" width="700" height="467" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Ресторан «Тинатин»</span></span></strong></div> <div> </div> <div>Может показаться, что это единственный из нынешних проектов Тины, который развивается «для души» и отлично вписывается в стереотипы о грузинах. Душевное описание на личном сайте, рассказы о мечте стать ресторатором – почти веришь. Но когда подобное является хобби, то и на практике отношение иное. Вместо качественного аутентичного заведения детище Канделаки стало частью крупного бренда Ginza Project. Много пафоса, высокие цены и все. Отличный способ вложить деньги и возможность время от времени начинать разговор с фразы «В моем ресторане…». Здесь сложно верить в любовь и мечту, но легко углядеть холодный расчет. Поэтому пламенную речь Канделаки о том, что она взялась за новую работу из-за одной только любви к спорту и спортивному образу жизни, не стоит воспринимать слишком всерьез. Но и откровенной ложью эти слова не являются. Просто что-то между. Но зато теперь можно раз в неделю превращать ресторан в студию и делать там отдельную программу. Как минимум, необычно.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Yota</span></strong></span></div> <div> </div> <div>Российский провайдер мобильного интернета и производитель бесполезных телефонов – компания «Yota» – один из первых крупных клиентов «Апостола». Сотрудничество длится больше пяти лет и стало очередным примером, как можно в кратчайшие сроки раскрутить продукт. Публикации о мероприятиях на страницах ведущих отечественных газет, выход на Президента страны в конфликте с Роскомнадзором – с «йотой» использовался максимум резервов. В принципе, с тех пор провайдер только набирал обороты. Переход на новые стандарты связи, превращение в оператора мобильной связи, пресловутые телефоны. Для продвижения последних Канделаки задействовала даже Рамзана Кадырова, который публично заявил, что отказывается от буржуйской техники и отныне будет пользоваться только отечественным смартфоном. Таким образом, если для продвижения нового телеканала потребуется привлечь некоторое количество известных лиц, труда это не составит. А государственная поддержка у проекта уже и без того мощнейшая.<br /> <br /> <img src="http://www.tinakandelaki.ru/media/medeia/6-1.jpg" width="700" height="438" alt="" /></div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>«Калашников»</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Последние проекты Тины Канделаки и «Апостола» складывались не слишком удачно в плане репутации, зато поражали своими размерами. История с раскруткой в социальных сетях «Аэрофлота» обещает аккаунту нового канала огромное количество подписчиков (пусть и не все они будут живыми людьми).</div> <div> </div> <div>Сотрудничество с брендом «Калашников» стало очередной ступенью в карьере самой Канделаки и развитии «Апостола». История, которая со всех сторон выглядит как минимум странной – заявлялось, что тендер на разработку нового бренда концерна был организован с нарушением существующего законодательства. При этом предложение «Апостола» на тендере не было самым выгодным финансово, но компания все равно выиграла. Почему это случилось, каждый ответит себе сам. Тем не менее, PR одного из главных символов современной России был отдан на откуп компании Канделаки. Сейчас ей предстоит сделать таким же символом российский футбол.</div> <div> </div> <div>***</div> <div>Напоследок несколько слов о том, что до нынешней недели связывало Тину Канделаки и футбол. Если коротко: ничего. Она хорошо общается с Разманом Кадыровым и Сулейманом Керимовым («Апостол» устраивал презентацию Сэма Это’О после его приезда в Махачкалу), точно знакома с Евгением Гинером. И, как кажется, на этом список исчерпывается. Но ей это и не нужно. У нас не так много менеджеров, которые добивались успеха, при этом имеют связи в медиа и государственную поддержку. А еще не несут чушь через интервью и способны своим внешним видом пропагандировать спорт. И тем более таких не стоит искать в российском футболе, поскольку иначе никакой канал вообще не понадобилось создавать. <br /> <br /> <em><a href="https:///news/?id=435875" target="_blank">"Бомбардир" тестирует новый дизайн</a>. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!</em></div>

Россия. Премьер-лига Канделаки Тина
Комментарии (43)
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Dguffin
1437669792
Автор статьи столь явно демонстрирует свою проф непригодность, что непонятно почему он все ещё работает на этом проекте. Видимо оказывает руководству определённые услуги интимного толка. Чем полностью их удовлетворяет.
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No problem
1437673343
Где тут футбол? ?? Бомбардир ...верни Соккер епт! Не хватало тут пи З ды....быстро языком работающим
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The Best CR
1437676124
бомбордир, сделайте пожалуйств так, что бы возможно было добавлять авторов статей в черный список, мне не особо хочется читать статьи про их сексуальныйм фантазии! дайте футбола!
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3ЕНИТ 81
1437676364
Походу надо сваливать с этого броМбордира
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arsena1
1437679106
Телевизор давно перестал смотреть, чтоб этого Г не видеть. Так и тут началось Про Дом-2 еще напишите
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Швайни
1437683176
Создаем спортивный канал... Камеди Клаб Продакшн, Тина Канделаки... Чтоооооо-за???
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Шумoff
1437723955
Очередной купленный тендер "Апостолом".
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Ba2
1437737624
Это точно футбольный сайт? Желтуха какая-то. Гадость.
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Ba2
1437737765
И статья, и фотографии - просто омерзительно. Ни ногой больше на этот недоресурс.
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Misha197888
1437738200
Наверно ее поддерживает серьезный дядя, на руках, на пути в спальню.
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