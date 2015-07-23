Невечный двигатель. Как «Спартаку» теперь жить без Хурадо

Дни Хосе Хурадо в России сочтены: вчера о переходе в "Уотфорд" испанского хавбека было объявлено официально как англичанами, так и москвичами. "Бомбардир" по горячим следам находит причины, побудившие Хурадо сорваться с насиженного места, и варианты выхода из ситуации для "Спартака". Ведь еще недавно он был железным игроком основы.



Почему Хурадо уходит?

Здесь-то как раз все очевиднее некуда. Начать можно с мотивации. Еще в 2012-м было понятно, что раз "Шальке" без каких-либо сожалений отпустил некогда игрока основного состава в угоду Ибрагиму Афеллаю (который, к слову, играя в "Барселоне" до этого, провалился с треском), то здесь явно что-то нечисто. Нет, конечно, никто испанца заведомо не ругал – даже господствующий тогда на тренерском мостике "кобальтовых" Хуб Стевенс, отвечая на вопросы журналистов о том, почему Хосе сидит в запасе, ссылался по большей части на полную аморфность полузащитника в оборонительных действиях.



Причина дутая, если не сказать хуже. Особенно если учитывать, что и сам Афеллай не так уж часто опускается к защитной линии. Скорее, дело было именно в том, за что Хурадо журили уже на просторах РФПЛ, но об этом чуть позже. Приезд в "Спартак" вряд ли был для него объектом ночных грез – этот факт надо понять и без лишних рассуждений переварить.



Ему просто нужен был трамплин для того, чтобы затем запрыгнуть с него в лигу повыше. И он за него держался настолько крепко, насколько способен: часто играл с командой и на команду, нередко пускался в обводку. Для сравнения: в свой первый сезон в "Спартаке" Хурадо в среднем создавал для одноклубников по 2 острых момента у ворот соперника. Столько ему удавалось делать лишь только в "Шальке" в кампании 2010-2011. Да и то лишь в рамках Лиги чемпионов. Относительно высокие показатели испанец выдавал и в плане среднего количества передач за игру – чуть больше 47. Примерно такие же цифры у него выходили лишь все в том же сезоне 2010-2011 в еврокубках.



Однако уже во времена Мурата Якина Хосе выпал из основной обоймы. Вся эта история доподлинно напоминает ту, как испанец оказался в Москве: едва ли швейцарец, несмотря на все свои ошибки, хотел самому же себе испортить жизнь, держа на скамейке мотивированного, готового играть футболиста. Скорее всего, Хурадо попросту стало тяжело находить для себя новые стимулы для того, чтобы играть на просторах РФПЛ.



Нет? В таком случае предлагаю оценить перспективы "Уотфорда" в чемпионате Англии в этом сезоне и сравнить их с амбициями в "Спартаке". За москвичей говорит буквально все, однако аутсайдер АПЛ оказался привлекательнее красно-белых лишь за счет своего территориального расположения. Этот момент говорит о многом.



К тому же испанцу уже 29 лет, а это время, когда последний шанс на самореализацию должен быть использован. Дальше уже будет поздно. Англия – это то место, откуда заявить о себе проще, даже играя за клуб-аутсайдер. И Хурадо, как оказалось, это прекрасно понимает, о чем буквально кричит одна фраза в его прощальном интервью: "надеюсь, болельщики меня поймут".



А как тут не понять-то? К слову, несмотря на читаемый статус аутсайдера текущего розыгрыша АПЛ, у "Уотфорда" в это межсезонье подобрался довольно интересный коллектив. Пнуомимо Хурадо в него вошли такие ребята как Мигель Бритос, Аллан Ньом, Вапон Бехрами, Хосе Холебас, а заправляет этой бандой Кике Санчес Флорес, с которым Хосе в 2010-м поднимал над головой кубок Лиги Европы в составе "Атлетико". Согласитесь, команда довольно любопытная. Конечно, едва ли они заберутся по итогам сезона выше середины в турнирной таблице, но интерес к себе со стороны английских болельщиков они точно вызовут.







Ну и последнее. "Спартак" вновь не доехал до зоны еврокубков, в то время как биологические часы испанца останавливать бег не намерены.

Оправдал ли Хурадо ожидания?



Наверное, ни у кого не получится однозначно оценить выступление Хурадо в "Спартаке". Впрочем, по определенным моментам выводы сделать возможно. В частности, не справился Хосе с ролью плеймейкера и лидера полузащиты. При всех его положительных сторонах (а это и дальний удар, и отменная техника, и точные передачи под 85% за матч) на него были вполне правомерно и осознанно возложены функции разгоняющего атаки, но в итоге "разгонять" приходилось его самого.



И речь сейчас не только о "физике", ведь куда важнее, что у человека в голове. А там, как уже было говорено, были заложены совершенно другие цели и задачи, нежели помощь команде лезть все выше и выше, улучшая не только свои статистические показатели, но и зрелищность игры. Игрока, желающего вести за собой, всегда видно издалека. И необязательно здесь пускаться в высокую полемику и говорить о великих мира сего – под боком у Хурадо находился замечательный пример. Квинси Промес.



Человек с первого сезона в абсолютно новой для себя лиге, стране и культуре стал едва ли не самым значимым для команды игроком. И это притом, что индивидуально голландца можно поставить на одну ступеньку ниже его коллеги на противоположном фланге атаки. За испанца, вроде бы, все козыри, но в итоге со щитом оказывается Промес, а Хосе прячется где-то в его тени.



Сравним: несмотря на удобство своей позиции в плане возможности смещения к центру с мячом под убойной правой ногой, испанец за все спартаковские сезоны бил по воротам в среднем 1-2 раза за игру, в то время как показатели Промеса варьируются от 2-х до 3-х. Голландец просто хочет всегда и везде быть первым.



Хурадо же – типичный пример ведомого игрока, явно не лидер как на поле, так и вне его. Вспомните сами: вы хотя бы раз видели во время игр за "Спартак" какие-то проявления эмоций с его стороны? Едва ли. Он любые действия на поле выполняет с абсолютно одинаковым лицом, отображающим спокойствие, стремящееся к вальяжности. Отсюда и результат: в провальных для москвичей матчах Хосе как правило оставался в стороне, адаптируясь под общую картину.



Лучшую же свою игру он показывал лишь тогда, когда на ходу была вся команда. Очень показательным в этом плане выглядит прошлогоднее весеннее противостояние красно-белых с московскими динамовцами. В первом тайме, когда "Спартак" откровенно был не у дел, испанец со всеми вместе плясал под дудку соперника, лишь два раза за 45 минут обозначив свое присутствие на поле. Однако после перерыва на поле в красных футболках вышел абсолютно другой коллектив, готовый совершить вендетту. И именно тогда же стал заметен и Хурадо, который едва ли не сходу забил отличный гол. А "Спартак" в итоге вырвал победу со счетом 3:2.



По сути своей испанец был механизмом в общей цепи, который перестает работать, когда кто-то из этой самой цепи выпадает. И именно таким он останется в памяти болельщиков "Спартака".



По сути своей испанец был механизмом в общей цепи, который перестает работать, когда кто-то из этой самой цепи выпадает. И именно таким он останется в памяти болельщиков "Спартака".

Кем заменить Хурадо?



Но даже несмотря на свои очевидные минусы, Хурадо был игроком основного состава при Карпине и, судя по всему, должен был быть таковым при Аленичеве. На предсезонных матчах Дмитрий Анатольевич наигрывал испанца на уже привычном для него левом фланге полузащиты и альтернативы ему, похоже, не видел.



Впрочем, едва ли это делает честь самому Хосе, так как наличие игрока без мотивации в составе – это скорее беда клубной селекции, чем радость. Проще говоря, адекватную замену ему найти не сумели. Но, тем не менее, выходит, что все то, на что были потрачены летние сборы, с уходом Хурадо в некоторой степени потеряет свою значимость, так как потенциальному заменителю его еще только предстоит почувствовать партнеров по ходу сезона и полноценно влиться в коллектив. Получается, что "Спартак" в очередной для себя раз подошел к играм не в полной боевой готовности.



Но интересно в данной ситуации вот что: вряд ли переговоры по Хурадо начались сиюминутно и закончились в один момент. Тогда почему же Аленичев, зная о возможном уходе полузащитника, продолжал ставить его как на контрольные игры, так и на первый матч нового сезона в основной состав? Для справки: из возможных альтернатив Хосе (а в их список входят Арас Озбилис, Джано и Денис Давыдов, который при Аленичеве, судя по всему, будет больше полузащитником, чем нападающим) никто за прошедшее время не провел на поле более сорока минут игрового времени. Поэтому говорить о лаконичной замене Хурадо в данном случае не приходится, но что-то делать нужно. И если не рассматривать возможность покупки звездного игрока на левый фланг, то, используя внутренние резервы, есть несколько вариантов выхода из не самой приятной ситуации.

Вариант 1. "Лаконичный"





Довольно интересной смотрится перспектива перевода Промеса, любящего и умеющего забивать, на левый фланг атаки. На противоположной же бровке расположится Арас Озбилиз, известный своей чарующей левой, которой он с удовольствием пользовался еще в бытность игроком "Кубани", забивая и "Зениту", и ЦСКА, и все тому же "Спартаку".







При таком раскладе соперник гарантированно лишится возможности угнать флангового полузащитника к угловому флажку и нейтрализовать возможную передачу в центр (привет Эйдену Макгиди), а красно-белые получат дополнительные возможности для подключений к атакам крайних защитников. Это помимо очевидного стягивания на себя оборонцев соперника с освобождением зон для центрального нападающего, которому станет элементарно легче дышать, а также открывающихся перспектив для любителей жахнуть издали, коими Промес и Озбилиз являются. Отталкивает в этом варианте только одно: непонятно, в какой форме пребывает сейчас армянин.

Вариант 2. "Патриотичный"







Для тех, кому сборная в преддверие ЧМ-18 видится священной коровой, интересы которой важнее всего и вся. К слову, сам Аленичев данного варианта придерживался даже в той же игре с "Уфой", где Давыдов вышел на замену именно на позицию Хурадо и показал себя там довольно неплохо. Впрочем, без минусов здесь также не обходится: едва ли Денис уже готов играть полный сезон от звонка до звонка.

Вариант 3. "Экспериментальный"







Конечно, должно случиться что-то невероятное, чтобы подобную схему взял на вооружение наставник "Спартака", но ничего исключать в нынешней ситуации нельзя. Сам Попов, к слову, в сборной Болгарии выступает именно на левом фланге полузащиты, поэтому проблем с адаптацией у него не будет. Другое дело – наработки. При таком варианте дыру в центре придется латать при помощи Ромуло, который провел прошлый сезон не самым убедительным образом.

Вариант 4. "Нестабильный"







Вот и освободилось наконец пространство для Джано, которого по его собственным уверениям в свое время отправили "varendy" как раз из-за Хурадо. В принципе, грузин на позиции испанца смотрится чуть выгоднее того же Давыдова хотя бы потому, что более опытный и пока что чуть лучше обращается с мячом. Однако рассчитывать на него значит принимать во внимание то, что провалы в его игре будут случаться едва ли не чаще, чем у испанца, а это на руку команде точно не пойдет.

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