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Швеция. Аллсвенскан
Футбольные стадионы
Швеция. Аллсвенскан 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Сведбанк Стэдион
Мальме
24 000
2
3Арена
Стокгольм
33 000
3
Френдс Арена
Стокгольм
54 329
4
Бурос Арена
Бурос
16 709
5
Бравида
Гетеборг
6 300
6
Гамла Уллеви
Гетеборг
18 800
7
Гульдфагельн Арена
Кальмар
12 100
8
Страндваллен
Хеллевик
6 500
9
Гримста
Стокгольм
5 000
10
Студентернас
Уппсала
10 522
11
Орьянс Валль
Хальмстад
15 500
12
Стора Валла
Дегерфорс
10 605
13
Хитачи Энерджи Арена
Вестером
7 044
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