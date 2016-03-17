Почему стоит ставить против ПСЖ и Лига Европы.

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Всем привет)))

Прошлая неделя не удалась (на счет Арсенала, как то переоценил Я этих ребят), зато на этой по первому прогнозу прямо в яблочко попал, благодарю тебя МС;)

И так про ближайшие матчи, знаете есть такая забавная штука, когда делаешь ставки на какой то матч, он становиться вдвое интересным, увлекательным, захватывающем матчем, прям азарт всю душу захватывает. Поэтому сделаю ставку на Ливерпуль, уж очень за Клоппа хочется порадоваться.

Вторая ставка

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 17.03 | 23:05 Поб2 кф 2.86

Третья ставка

Тоттенхэм Хотспур — Боруссия 17.03 | 23:05 Поб1 кф 3.7

По мне Тоттенхэм ничем не хуже Боруссии, да и голодные они на трофеи, и кф очень такой хороший, грех не взять)

Ну и на десерт четвертая ставка

ПСЖ — Монако 20.03 | 23:00 ничья кф 5.1

Есть смысл играть в футбол в лиге, когда ты уже чемпион, получать не нужные травмы, тратить силы? Вообще против парижан можно ставить до конца сезона в лиге. Да, конечно не все матчи они будут сливать, но мотивация ухудьшиться. Вспомните Челси в прошлом сезоне, или Баварию, ребята явно сдали, как досрочно стали чемпионами.

Ну вообщем на этом всем все, всем удачи=)