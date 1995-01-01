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    Чемпионат Испании

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    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74612
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
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