Бои без правил! Хабиб и 50 Cent

Уникальное предложение

Нурмагомедову сделали судьбоносное предложение

Американский рэпер 50 Cent предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову 2 млн долларов за уход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и бой на турнире организации Bellator.

Об этом рэпер сообщил на своей странице в Instagram.

Он выразил мнение, что «UFC ведут себя неправильно по отношению к Нурмагомедову, к Макгрегору они относятся иначе», и заявил о готовности выплатить 2 млн долларов наличными «сегодня же», если россиянин согласиться уйти в Bellator.

50 Cent пообещал позднее уладить «вопросы с Уайтом» и контрактом Нурмагомедова. Кроме того, он пригласил в Bellator бойца Тухугова, отметив, что «UFC не единственные в этом спорте».

«Хабиб – это человек с принципами, неуважение со стороны ирландца было запредельным. Макгрегору повезло, что Нурмагомедов не проигнорировал то, что он сдался, и не продолжил ему проводить болевой прием», – добавил рэпер.

«Просто отправь мне местонахождение», – ответил в Instagram Нурмагомедов.

Bellator – это вторая по статусу организация в мире смешанных единоборств. За нее выступает один из самых выдающихся бойцов в истории ММА россиянин Федор Емельяненко.

50 Cent ранее сообщал, что он подписал соглашение о сотрудничестве с Bellator на сумму 1 млн долларов. Рэпер является одним из самых успешных исполнителей в истории жанра: в 2015 году журнал Forbes оценивал его состояние в 150 млн долларов, продажи его альбомов за карьеру исчисляются десятками миллионов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поставил UFC ультиматум из-за ситуации вокруг российского бойца Зубайры Тухугова.

В пятницу стало известно, что Нурмагомедова и Макгрегора временно дисквалифицировали.