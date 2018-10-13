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    Бои без правил! Хабиб и 50 Cent

    13 октября 2018
    Уникальное предложение

    Нурмагомедову сделали судьбоносное предложение

    Американский рэпер 50 Cent предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову 2 млн долларов за уход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и бой на турнире организации Bellator.

    Об этом рэпер сообщил на своей странице в Instagram.

    Он выразил мнение, что «UFC ведут себя неправильно по отношению к Нурмагомедову, к Макгрегору они относятся иначе», и заявил о готовности выплатить 2 млн долларов наличными «сегодня же», если россиянин согласиться уйти в Bellator.

    50 Cent пообещал позднее уладить «вопросы с Уайтом» и контрактом Нурмагомедова. Кроме того, он пригласил в Bellator бойца Тухугова, отметив, что «UFC не единственные в этом спорте».

    «Хабиб – это человек с принципами, неуважение со стороны ирландца было запредельным. Макгрегору повезло, что Нурмагомедов не проигнорировал то, что он сдался, и не продолжил ему проводить болевой прием», – добавил рэпер.

    «Просто отправь мне местонахождение», – ответил в Instagram Нурмагомедов.

    Bellator – это вторая по статусу организация в мире смешанных единоборств. За нее выступает один из самых выдающихся бойцов в истории ММА россиянин Федор Емельяненко.

    50 Cent ранее сообщал, что он подписал соглашение о сотрудничестве с Bellator на сумму 1 млн долларов. Рэпер является одним из самых успешных исполнителей в истории жанра: в 2015 году журнал Forbes оценивал его состояние в 150 млн долларов, продажи его альбомов за карьеру исчисляются десятками миллионов.

    Ранее Хабиб Нурмагомедов поставил UFC ультиматум из-за ситуации вокруг российского бойца Зубайры Тухугова.

    В пятницу стало известно, что Нурмагомедова и Макгрегора временно дисквалифицировали.

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