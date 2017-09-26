Оффтоп: Прогноз на матчи 26.09

Мысли о главных матчах игрового дня.

Лига Чемпионов приковывает внимание любителей футбола в первую очередь. Попытаюсь предугадать самые интересные для меня события и возможно сделать ставки. Помчался:

Севилья – Марибор

Матч пройдет в Испании, что уже является веским поводом записать Севилью в фавориты встречи. Букмекеры собственно в иной результат и не верят, назначив коэффициент 1.14 на победу красно-белых. Я бы не советовал рисковать деньгами и ставить на этот матч, в футболе бывает разное, а выхлоп с такой ставки небольшой. Тоттал больше или меньше 2.5 тоже наверняка пробить невозможно. Марибор непростая команда, что они доказали в матче со Спартаком, Севилья в целом сейчас не выглядит столь мощно, как в последние годы, но все таки, подозреваю сложный матч с итоговой победой фаворита.

Прогноз: Севилья – Марибор 2-1

Спартак – Ливерпуль

Обе команды отвратительно действуют в защите, временами компенсирую это своей атакой. Но исполнители конечно у англичан обладают большим мастерством. В целом команда Юргена Клоппа весьма непредсказуемая и драйвовая, как и он сам. Ливерпуль может разнести Арсенал, а через неделю уже сам сгореть 5-0 от Манчестера. Спартак же всегда был странной командой, которая приобрела стабильность в прошлом сезоне под чутким руководством Карреры, сейчас по всей видимости итальянец потерял контакт с командой, и в голову идут плохие мысли по поводу этого матча. Понадеемся же, что сегодня будет не день Ливерпуля.

Прогноз: Без мыслей о плохом.

Наполи – Фейенорд

Итальянцы проиграли Шахтеру и наверняка захотят реабилитироваться. Фейенорд в свою очередь в первом туре не сумел сдержать атаку Манчестер Сити, да команда в целом не выглядит столь амбициозной, как Наполи. Не возникает никаких сомнений в том, что неаполитанцы возьмут три очка на классе, а учитывая атакующую мощь аззурри, можно смело ставить на тоттал больше 2.5.

Прогноз: Наполи – Фейенорд 3-1

Манчестер Сити – Шахтер

Пеп Гвардиола кажется нащупал рычаги и отладив все механизмы, принялся со своей машиной разносить соперников с завидной результативностью. Шахтер же добившись победы над Наполи продемонстрировал, что находится в полном порядке, так что шапкозакидательского настроения от англичан ждать не стоит. Вряд ли команда с Донбасса обладает такими ресурсами, которые позволят что-то существенное противопоставить Сильвы и Ко. Избиения конечно не жду, но голов будет много.

Прогноз: Манчестер Сити – Шахтер 3-1

Бешикташ – Лейпциг

В Турции играть всем непросто, дебютанту Лиги Чемпионов наверняка понадобится время, чтобы привыкнуть к антуражу матча. Бешикташ достаточно неожиданно в первом туре прихлопнул Порту, немцы же сыграли достойно против Монако, сумев взять очко при родных трибунах. Тяжело предугадать, как себя будет чувствовать команда, выступающая впервые за пределами Германии, но общего класса футболистов должно хватить для первой еврокубковой победы.

Прогноз: Бешикташ – Лейпциг 0-1

Монако – Порту

Французы, добравшиеся до полуфинала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, считаются фаворитами встречи. Но слабо верится, что отвратительно начавшее турнир Порту, легко сдаст матч. От этого матча жду нешуточной зарубы, с делением очков, которое не устроит обе команды.

Прогноз: Монако – Порту 1-1

Боруссия – Реал

Мадридский Реал еще не побеждал в гостях дортмундскую Боруссия, как известно у каждой серии есть конец, но подозреваю, что данная тенденция все же сегодня не оборвется. Реал не выглядел убедительно в сентябре, а Боруссия кроме матча в Англии, провалов себе не позволяла. Возможно у команды Зидана сейчас запланированный спад, ведь известно, что весь сезон команда на одном дыхании пройти не может.

Прогноз: Боруссия – Реал 2-2

АПОЕЛ – Тоттенхэм

Тоттенхэм после блестящей победы над Боруссией не имеет права терять очки с киприотами. Команда Почеттино сейчас на ходу, а АПОЕЛ выглядит мальчиками для битья в столь именитой группе. Единственная интрига в данном матче, сколько мячей забьет Гарри Кейн.

Прогноз: АПОЕЛ – Тоттенхэм 0-4

Халл Сити – Престон Норт Энд

Окунемся в прекрасную атмосферу Чемпиошипа, где у нашего соотечественника Леонида Викторовича Слуцкого к сожалению дела идут ужасно. Команда плетется на 17 месте, череда травм, упущенные победы на последних минутах матча, вряд ли моральное состояние коллектива в данный момент находится на высоте, но нельзя опускать руки, пусть соперник в турнирной таблице забрался высоко, а именно на 5 место, Престон не выглядит устрашающе и в домашнем матче Халл Сити обязаны побеждать, иначе кресло под Леонидом Викторовичем расшатается и виной тому будут не его импульсивные покачивания.

Прогноз: С верой в хорошее.