Запись первая

Больше всего говорит тот, кому нечего сказать.© Лев Толстой

Ярый болельщик Зенита Геннадий Сергеевич Орлов стал реже находиться у микрофона комментатора, что позволило ему гораздо чаще оказываться на первых полосах газет со своими резонансными заявлениями. О скандальных репликах ветерана комментаторского цеха и поговорим.

На телеканале МатчТВ по итогам футбольных баталий можно поставить оценку телекомментатору, проводившему репортаж с места событий. В полученном рейтинге комментаторов в конце прошлого сезона самый низкий балл имел Геннадий Орлов, который высказал на счет этого следующую мысль:«„Зенит“ не проигрывает, когда я веду его матчи. Значит, я счастливый. Мне везёт. Не боюсь ли, что болельщики ЦСКА попробуют отстранить меня от комментирования матчей? Не только болельщики ЦСКА, меня разные болельщики всё время хотят отстранить. Что поделаешь? Такая моя профессия».

Можно ли относится к данным словам серьезно? Действительно болельщики других клубов не хотят, чтобы Орлов комментировал не из-за его плохой работы, а из-за побед Зенита? Давайте, просто вспомним времена, когда Геннадий Сергеевич был безальтернативным комментатором матчей команды из Санкт-Петербурга, клуб все время побеждал? Отсутствие золота в большинстве сезонов говорит обратное, так что тут можно даже в статистику побед при Орлове не заглядывать. Следует вывод, что зрителям не нравится уровень комментатора, а не его мифическая удача.

Видимо оскорбившись урезанием своего эфирного времени господин Орлов, высказал все свои мысли о МатчТВ своим коллегам по каналу, не думая о последствиях. Больше всего в этой неприличной ситуации раздражает реакция самого героя данного видео, который убеждает общественность в том, что его подставили и телеканалу МатчТВ нет равных в тематике спорта. Кому понадобилось подставлять футбольного мэтра? Дементьеву? Как справедливо заметил соучастник данного видео, ему в этом не было никакой необходимости. Может это черный пиар-ход канала? Но в таком случаи, телеканал только получил к себе временный нездоровый интерес, а не публику на долгие годы. Да и репутация Геннадия Сергеевича сильно пострадала, ведь здесь явные признаки двухличия, когда тебе в глаза рассыпают комплиментами и рассказывают, как все замечательно, а за спиной выдают едкие спичи противоположного характера.

А каково отношение Орлова к футболистам. За пару месяцев Йоан Молло из «секонд хенд» перерос в замечательного футболиста и отправился обратно в утиль. Геннадий Сергеевич на полном серьезе говорит о Артеме Дзюбе, как о прирожденном бомбардире, при этом высказывая свои сомнения об уровне Промеса. Серьезно восхвалять Артема и говорить, что Смолов, забивающий в 2 раза больше мячей, переоцененный футболист? Ни у кого не возникает вопросов по адекватности и непредвзятости автора данных заявлений?

Для Геннадия Сергеевича не является проблемой сказать, что пять-шесть футболистов не соответствуют уровню Зенита, но при первом же удачном действие переводить их в касту игроков мирового уровня. Орлов недоволен Полозом, Ерохиным и Нобоа, сватает их в Рубин, но возможно уже в конце сезона кого-то из них назовет одним из лучших футболистов лиги. Вообще ситуация очень проста, хочешь стать топ-футболистом перейди в Зенит, конечно это правило работает не для всех, кому-то нужно постараться провести хотя бы пару успешных матчей, чтобы покорить сердце главного футбольного ценителя Петербурга.

Подытожив, замечу, что можно быть патриотом своей страны, города, клуба, но нельзя быть ярым фанатиком, который видит все происходящее вокруг себя в розовых цветах, окрашивая все остальное, находящееся за границами своей привязанности, черными красками. Ведь так можно дойти со временем до того, что в футбольной столице Санкт-Петербург скоро будут играть футболисты во сто крат лучше Месси...