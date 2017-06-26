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    Пятая колонка Все блоги -

    Самые смешные мемы с ударом Акинфеева

    26 июня 2017
    Вратарь ЦСКА и сборной России подарил поклонникам футбола новый мем



    Источники:


    https://vk.com/fmems

    https://vk.com/football.memes

    https://vk.com/komment

    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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