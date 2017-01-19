Хамес или Иско? Кто больше нужен Реалу?

Оба игрока очень хорошие но в последнее время сдали свои позиции.Так кто нужнее Реалу? Разбираемся вместе с блогом «Домашний Эксперт».

1)СТАТИСТИКА



ХАМЕС РОДРИГЕС



Возраст: 25

Статистика за клуб: 283 матчей 81 голов

Главная сила талантливого Колумбийца – его левая нога.Гол Хамеса в ворота Уругвая на ЧМ 2014 даже был признан лучшим голом года.После окончания Мундиаля Родригеса купил Реал за 80 млн евро.Первый сезон для Колумбийца получился отличным.В составе Королевского клуба Хамес провёл 49 матчей забил 17 голов и отдал 16 голевых передач.

В сезоне 2015/16 Хамес больше выходил на замену чем играл с самого начала.В общей сложности,Колумбиец вышел с первых минут 22 раза.По итогам сезона Хамес провёл 34 матча в которых забил 8 мячей и отдал столько же голевых.

В минувшем сезоне 19 матчей,забил 5 мячей и отдал 6 голевых.

За 2,5 сезона в Реале Хамес забил 30 мячей и отдал столько же голевых.





ИСКО АЛАРКОН



Возраст: 24

Статистика за клуб: 257 матчей 45 голов

У Иско статистика хуже потому что он моложе и заметно перспективнее.Перешёл в Реал в 2013 году.Первый сезон Иско в составе Королевского клуба получился отличным.Испанец провёл 54 матчей в которых забил 11 матчей и отдал 8 голевых.

В сезоне 2014/15 Иско провёл 54 матчей,забил 6 матчей и отдал 9 голевых передач.

В сезоне 2015/16 Испанец провёл 44 матча в которых забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.



2)ЦЕНА



Купили за: 80млн

Сейчас стоит: 60млн

Хамес Родригес перешёл в Реал Мадрид из Монако за 80 млн евро.Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн.Колумбиец мог бы увеличить свою стоимость но оказался слишком ленивым на тренировках.





Купили за: 30млн

Сейчас стоит: 30млн

В отличии от Хамеса Иско стабильно проводит свой каждый сезон.Игрока купили из Малаги за 30 млн евро.Сейчас Transfermarkt оценивает игрока столько же.



3)ПОПУЛЯРНОСТЬ



Конечно же Хамес популярнее чем Иско.У Колумбийца в Твиттере почти 12 млн подписчиков а в Инстаграмме 28 млн.





У Испанца в Твиттере почти 4 млн подписчиков а в Инстаграмме почти 8 млн.



4)ЗАРПЛАТА





Колумбиец получает 7 млн евро в год.Мадридцы явно переплатили за него.







Испанец же получает намного больше.Зарплата Иско в год составляет 12 млн евро.

5)КАРТОЧКИ





Всего в своей карьере Хамес заработал 39 жёлтых карточек и две красных







Иско играет заменто грубее чем Хамес.Всего за карьеру Испанец заработал 32 жёлтых карточек и 4 красных.



А КТО ПО ВАШЕМУ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В РЕАЛЕ?





