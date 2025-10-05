Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Португалия. Примейра
Риу Аве - Тондела
Риу Аве - Тондела: онлайн-трансляция 05 октября 2025
Риу Аве
05.10.2025, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 8 тур
- : -
Не начался
Тондела
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Риу Аве - Тондела
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Риу Аве
Тондела
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
12 августа, 00:30
15
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
31 июля, 13:13
«Зенит» вернулся к кандидатуре Клейтона
22 июля, 10:50
4
«Зенит» может купить бразильского форварда за 15 миллионов
29 мая, 19:37
19
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
15 мая, 10:47
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
12 августа, 00:30
15
«Зенит» вернулся к кандидатуре Клейтона
22 июля, 10:50
4
«Зенит» может купить бразильского форварда за 15 миллионов
29 мая, 19:37
19
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
15 мая, 10:47
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Риу Аве»: Примейра, 10 мая 2025
9 мая, 13:04
«Пари НН» поборется с «Сочи» за ангольского форварда
31 июля, 13:13
«Пицци – сын суки». Помимо нападения на автобус команды фанаты «Бенфики» после ничьей с «Тонделой» атаковали дома игроков
5 июня 2020, 19:24
7
Примейра. «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» и догнала лидирующий «Порту»
4 июня 2020, 23:25
1
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
21 апреля 2020, 21:35
2
Каррера: «Почему в 2017 году «Спартак» подписал Петковича? Он был лучшим из предложенных вариантов. Я хотел Марио Фернандеса»
21 апреля 2020, 20:58
3
Больше новостей
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
- : -
16.08.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
- : -
16.08.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
- : -
16.08.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
- : -
17.08.2025
Насьональ
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
- : -
17.08.2025
Морейренcе
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
- : -
16.08.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
- : -
16.08.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
- : -
16.08.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
- : -
17.08.2025
Насьональ
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
- : -
17.08.2025
Морейренcе
Португалия. Примейра, 2 тур
Алверка
- : -
17.08.2025
Брага
Португалия. Примейра, 2 тур
Спортинг
- : -
17.08.2025
Арука
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
- : -
18.08.2025
Порту
Последние матчи
Все
Риу Аве
Тондела
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве
1 : 1
16.05.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 33 тур
Насьональ
3 : 3
10.05.2025
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
05.05.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
04.05.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве
1 : 1
16.05.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 33 тур
Насьональ
3 : 3
10.05.2025
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
05.05.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 0
04.05.2025
Эштрела
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
27.04.2025
Риу Аве
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: