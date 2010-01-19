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Расписание матчей
Пюник - Дачия
Пюник - Дачия: обзор матча 19 января 2010
Пюник
19.01.2010, вторник, 17:00
Кубок Содружества, группа D, 3 тур
1 : 6
Завершен
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Матчи команд
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Стадион:
СК "Олимпийский"
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