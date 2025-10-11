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Спортиво Триниденс - Генерал Кабальеро: обзор матча 11 октября 2025

Спортиво Триниденс
11.10.2025, суббота, 02:00
Парагвай. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Генерал Кабальеро
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Спортиво Триниденс - Генерал Кабальеро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
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Спортиво Триниденс
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Амелиано
1 : 2
24.05.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
3 : 1
15.05.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 1
10.05.2026
Спортиво Триниденс
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Спортиво Триниденс
1 : 2
01.05.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 1
25.04.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 22 тур
Спортиво Амелиано
1 : 2
24.05.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
3 : 1
15.05.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 1
10.05.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
1 : 2
01.05.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Лукеньо
2 : 1
25.04.2026
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 22 тур
Либертад
2 : 0
27.11.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 21 тур
Генерал Кабальеро
0 : 2
24.11.2025
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Олимпия
1 : 1
09.11.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 19 тур
Генерал Кабальеро
1 : 3
31.10.2025
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
1 : 4
27.10.2025
Генерал Кабальеро
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