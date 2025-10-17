Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Парагвай. Примера
Генерал Кабальеро - Тембетари
Генерал Кабальеро - Тембетари: обзор матча 17 октября 2025
Генерал Кабальеро
17.10.2025, пятница, 00:30
Парагвай. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Тембетари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Генерал Кабальеро - Тембетари
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Новости команд
Все
Генерал Кабальеро
Тембетари
Больше новостей
Последние матчи
Все
Генерал Кабальеро
Тембетари
Парагвай. Примера, 22 тур
Тембетари
0 : 2
01.12.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 22 тур
Либертад
2 : 0
27.11.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 21 тур
Генерал Кабальеро
0 : 2
24.11.2025
Гуарани
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
1 : 1
20.11.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 20 тур
Тембетари
0 : 2
11.11.2025
Насьональ
Парагвай. Примера, 22 тур
Либертад
2 : 0
27.11.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 21 тур
Генерал Кабальеро
0 : 2
24.11.2025
Гуарани
Парагвай. Примера, 20 тур
Олимпия
1 : 1
09.11.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 19 тур
Генерал Кабальеро
1 : 3
31.10.2025
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
1 : 4
27.10.2025
Генерал Кабальеро
Парагвай. Примера, 22 тур
Тембетари
0 : 2
01.12.2025
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Триниденс
1 : 1
20.11.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 20 тур
Тембетари
0 : 2
11.11.2025
Насьональ
Парагвай. Примера, 19 тур
2 де Майо
0 : 1
01.11.2025
Тембетари
Парагвай. Примера, 18 тур
Тембетари
1 : 1
25.10.2025
Спортиво Лукеньо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+