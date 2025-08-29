Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Франция. Третья лига
Кевийи - Аяччо
Кевийи - Аяччо: онлайн-трансляция 29 августа 2025
Кевийи
29.08.2025, пятница, 20:30
Франция. Третья лига, 4 тур
- : -
Не начался
Аяччо
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кевийи - Аяччо
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Кевийи
Аяччо
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
25 февраля 2024, 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
23 октября 2023, 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
23 октября 2023, 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
14 мая 2023, 12:17
1
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
1 января 2022, 23:08
13
Больше новостей
Франция. Третья лига
Все
Текущие
Будущие
Франция. Третья лига, 3 тур
Вильфранш
- : -
22.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 3 тур
Париж 13
- : -
22.08.2025
Флери
Франция. Третья лига, 3 тур
Аяччо
- : -
22.08.2025
Обань
Франция. Третья лига, 3 тур
Ле-Пюи
- : -
22.08.2025
Шатору
Франция. Третья лига, 3 тур
Кан
- : -
22.08.2025
Версаль
Франция. Третья лига, 3 тур
Последние матчи
Все
Кевийи
Аяччо
Франция. Третья лига, 2 тур
Кевийи
1 : 1
15.08.2025
Кан
Франция. Третья лига, 1 тур
Париж 13
1 : 0
08.08.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 34 тур
Кевийи
1 : 0
16.05.2025
Сошо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Третья лига, 33 тур
Вильфранш
0 : 1
09.05.2025
Кевийи
Франция. Третья лига, 2 тур
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Архив
