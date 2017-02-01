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Анжер - Кан

01.02.2017, Среда, 20:00 мск Анжер, стадион Жан Буэн Франция. Кубок, 1/16 финала Анжер - Кан
Франция. Лига 1 (2016/2017)
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Анжер 2:1 Кан
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
9 января, суббота 22:00 Анжер 2:0 Кан
14 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 Кан 0:0 Анжер
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