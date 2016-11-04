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Витория Гимараеш - Насьональ

04.11.2016, Пятница, 23:30 мск Гимараеш, стадион Афонсо Энрике Португалия. Примейра, 10 тур Витория Гимараеш - Насьональ
Португалия. Примейра (2015/2016)
27 тур
20 марта, воскресенье 19:00 Насьональ 3:2 Витория Гимараеш
10 тур
7 ноября, суббота 23:45 Витория Гимараеш 0:1 Насьональ
Португалия. Примейра (2014/2015)
32 тур
11 мая, понедельник 22:00 Насьональ 2:2 Витория Гимараеш
15 тур
4 января, воскресенье 20:00 Витория Гимараеш 4:0 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
17 тур
3 февраля, понедельник 23:59 Витория Гимараеш 1:2 Насьональ
2 тур
25 августа, воскресенье 20:30 Насьональ 1:1 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
1 апреля, понедельник 21:15 Насьональ 2:1 Витория Гимараеш
9 тур
11 ноября, воскресенье 00:30 Витория Гимараеш 1:3 Насьональ
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
17 тур
28 января, суббота 00:15 Витория Гимараеш 1:0 Насьональ
2 тур
4 сентября, воскресенье 22:00 Насьональ 1:4 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
18 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Витория Гимараеш 0:0 Насьональ
3 тур
28 августа, суббота 22:15 Насьональ 1:3 Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии (2009/2010)
22 тур
8 марта, понедельник 23:15 Витория Гимараеш 2:0 Насьональ
7 тур
5 октября, понедельник 21:00 Насьональ 2:0 Витория Гимараеш
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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