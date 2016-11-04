Витория Гимараеш - Насьональ

|27 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Насьональ
|3:2
|Витория Гимараеш
|10 тур
|7 ноября, суббота
|23:45
|Витория Гимараеш
|0:1
|Насьональ
|27 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Насьональ
|3:2
|Витория Гимараеш
|10 тур
|7 ноября, суббота
|23:45
|Витория Гимараеш
|0:1
|Насьональ
|32 тур
|11 мая, понедельник
|22:00
|Насьональ
|2:2
|Витория Гимараеш
|15 тур
|4 января, воскресенье
|20:00
|Витория Гимараеш
|4:0
|Насьональ
|17 тур
|3 февраля, понедельник
|23:59
|Витория Гимараеш
|1:2
|Насьональ
|2 тур
|25 августа, воскресенье
|20:30
|Насьональ
|1:1
|Витория Гимараеш
|24 тур
|1 апреля, понедельник
|21:15
|Насьональ
|2:1
|Витория Гимараеш
|9 тур
|11 ноября, воскресенье
|00:30
|Витория Гимараеш
|1:3
|Насьональ
|17 тур
|28 января, суббота
|00:15
|Витория Гимараеш
|1:0
|Насьональ
|2 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:00
|Насьональ
|1:4
|Витория Гимараеш
|18 тур
|6 февраля, воскресенье
|19:00
|Витория Гимараеш
|0:0
|Насьональ
|3 тур
|28 августа, суббота
|22:15
|Насьональ
|1:3
|Витория Гимараеш
|22 тур
|8 марта, понедельник
|23:15
|Витория Гимараеш
|2:0
|Насьональ
|7 тур
|5 октября, понедельник
|21:00
|Насьональ
|2:0
|Витория Гимараеш
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бенфика
|34
|25
|7
|2
|72:18
|+54
|82
|2.
|Порту
|34
|22
|10
|2
|71:19
|+52
|76
|3.
|Спортинг
|34
|21
|7
|6
|68:36
|+32
|70
|4.
|Гимараеш
|34
|18
|8
|8
|50:39
|+11
|62
|5.
|Брага
|34
|15
|9
|10
|51:36
|+15
|54
|6.
|Маритиму
|34
|13
|11
|10
|34:32
|+2
|50
|7.
|Риу Аве
|34
|14
|7
|13
|41:39
|+2
|49
|8.
|Фейренсе
|33
|13
|6
|14
|29:44
|-15
|45
|9.
|Боавишта
|34
|10
|13
|11
|33:36
|-3
|43
|10.
|Эшторил
|34
|10
|8
|16
|36:42
|-6
|38
|11.
|Шавиш
|34
|8
|14
|12
|35:42
|-7
|38
|12.
|Витория
|34
|10
|8
|16
|30:39
|-9
|38
|13.
|Пасуш де Феррейра
|34
|8
|12
|14
|32:45
|-13
|36
|14.
|Белененсеш
|34
|9
|9
|16
|27:45
|-18
|36
|15.
|Морейренcе
|34
|8
|9
|17
|33:48
|-15
|33
|16.
|Тондела
|34
|8
|8
|18
|29:52
|-23
|32
|17.
|Арука
|34
|9
|5
|20
|33:57
|-24
|32
|18.
|Насионал Ф
|34
|4
|9
|21
|22:58
|-36
|21
|19.
|Фигейренсе
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3