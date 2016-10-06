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Саудовская Аравия - Австралия

06.10.2016, Четверг, 20:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур Саудовская Аравия - Австралия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

8 сентября, понедельник 23:00 Саудовская Аравия 2:3 Австралия
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