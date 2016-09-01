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Австралия - Ирак

01.09.2016, Четверг, 13:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур Австралия - Ирак
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия (2012/2013), группа B

18 июня, вторник 13:30 Австралия 1:0 Ирак

16 октября, вторник 18:15 Ирак 1:2 Австралия
Кубок Азии 2011
1/4 финала
22 января, суббота 16:25 Австралия 1:0 Ирак
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