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Ангушт - Ротор

23.10.2016, Воскресенье, 15:00 мск Назрань, стадион Центральный им. Р. Аушева Россия. ПФЛ. Зона Юг, 13 тур Ангушт - Ротор
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 2
14 тур
25 октября, суббота 15:00 Ротор 3:0 Ангушт
4 тур
26 августа, вторник 17:00 Ангушт 1:1 Ротор
Россия. ФНЛ (2013/2014)
25 тур
23 ноября, суббота 14:00 Ротор 3:0 Ангушт
7 тур
7 августа, среда 17:00 Ангушт 0:2 Ротор
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 19:00 Ротор 4:0 Ангушт
14 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Ангушт 1:0 Ротор
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
29 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Ангушт 2:2 Ротор
20 тур
30 июля, четверг 00:00 Ангушт 1:1 Ротор
11 тур
2 июня, вторник 18:00 Ротор 4:1 Ангушт
2 тур
11 апреля, суббота 15:00 Ротор 2:1 Ангушт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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