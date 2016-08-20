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Ризеспор - Коньяспор

20.08.2016, Суббота, 19:30 мск Ризе, стадион Йени Ризе Шехир Турция. Суперлига, 1 тур Ризеспор - Коньяспор
Турция. Суперлига (2015/2016)
30 тур
24 апреля, воскресенье 13:30 Коньяспор 3:1 Ризеспор
13 тур
27 ноября, пятница 20:00 Ризеспор 0:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
33 тур
23 мая, суббота 17:00 Коньяспор 1:1 Ризеспор
16 тур
3 января, суббота 14:30 Ризеспор 1:1 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
30 тур
20 апреля, воскресенье 14:30 Ризеспор 3:1 Коньяспор
13 тур
2 декабря, понедельник 22:00 Коньяспор 2:1 Ризеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бешикташ 34 23 8 3 73:30 +43 77
2. Истанбул ББ 34 21 10 3 63:28 +35 73
3. Фенербахче 34 18 10 6 60:32 +28 64
4. Галатасарай 34 20 4 10 65:40 +25 64
5. Антальяспор 34 17 7 10 47:40 +7 58
6. Трабзонспор 34 14 9 11 39:34 +5 51
7. Акхисар Беледиеспор 34 14 6 14 46:42 +4 48
8. Генчлербирлиги 34 12 10 12 33:34 -1 46
9. Касымпаша 34 12 7 15 46:49 -3 43
10. Коньяспор 34 11 10 13 40:45 -5 43
11. Карабюкспор 34 12 7 15 38:48 -10 43
12. Аланьяспор 34 12 4 18 54:65 -11 40
13. Османлыспор 34 9 11 14 37:45 -8 38
14. Кайсериспор 34 10 8 16 47:58 -11 38
15. Бурсаспор 34 11 5 18 34:58 -24 38
16. Ризеспор 34 10 6 18 44:53 -9 36
17. Газиантепспор 34 7 5 22 30:65 -35 26
18. Аданаспор 34 6 7 21 32:62 -30 25
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