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Псков-747 - Спартак К

10.10.2016, Понедельник, 16:00 мск Псков, стадион 747 Россия. ПФЛ. Зона Запад, 12 тур Псков-747 - Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
24 тур
30 апреля, суббота 17:00 Спартак К 2:0 Псков-747
10 тур
21 сентября, понедельник 17:00 Псков-747 3:1 Спартак К
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:30 Псков-747 1:1 Спартак К
13 тур
29 сентября, понедельник 18:00 Спартак К 2:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
29 тур
7 мая, среда 18:30 Псков-747 3:1 Спартак К
7 тур
15 августа, четверг 18:00 Спартак К 1:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
23 тур
8 мая, среда 18:30 Псков-747 1:1 Спартак К
5 тур
14 августа, вторник 18:30 Спартак К 0:2 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
39 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Спартак К 0:0 Псков-747
23 тур
19 августа, пятница 18:30 Псков-747 1:0 Спартак К
7 тур
21 мая, суббота 00:00 Спартак К 2:0 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
31 тур
7 октября, четверг 18:00 Спартак К 0:1 Псков-747
15 тур
5 июля, понедельник 18:30 Псков-747 1:2 Спартак К
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
36 тур
12 октября, понедельник 17:00 Псков-747 3:2 Спартак К
16 тур
1 июля, среда 18:00 Спартак К 1:0 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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