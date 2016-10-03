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Текстильщик - Псков-747

03.10.2016, Понедельник, 18:30 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. ПФЛ. Зона Запад, 11 тур Текстильщик - Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
20 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Текстильщик 3:1 Псков-747
6 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Псков-747 1:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Текстильщик 4:0 Псков-747
14 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Псков-747 2:1 Текстильщик
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
33 тур
24 мая, суббота 16:00 Псков-747 2:3 Текстильщик
3 тур
24 июля, среда 18:30 Текстильщик 3:0 Псков-747
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013)
26 тур
20 мая, понедельник 18:30 Текстильщик 2:1 Псков-747
4 тур
6 августа, понедельник 18:30 Псков-747 3:1 Текстильщик
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012)
36 тур
20 октября, четверг 18:30 Текстильщик 3:0 Псков-747
20 тур
2 августа, вторник 18:00 Псков-747 0:3 Текстильщик
4 тур
3 мая, вторник 00:00 Текстильщик 0:0 Псков-747
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
32 тур
10 октября, воскресенье 18:30 Текстильщик 2:2 Псков-747
16 тур
8 июля, четверг 18:30 Псков-747 3:1 Текстильщик
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
35 тур
9 октября, пятница 18:00 Псков-747 3:1 Текстильщик
15 тур
28 июня, воскресенье 18:00 Текстильщик 1:1 Псков-747
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сочи 25 19 4 2 60:18 +42 61
2. Олимп-Долгопрудный 26 16 8 2 53:21 +32 56
3. Текстильщик Ив 26 15 7 4 49:23 +26 52
4. Динамо-2 26 13 4 9 38:25 +13 43
5. Спартак Кс 25 10 10 5 36:22 +14 40
6. Москва 26 10 7 9 50:40 +10 37
7. Торпедо Вл 26 9 8 9 30:31 -1 35
8. Домодедово 26 9 6 11 21:32 -11 33
9. ЦРФСО 25 6 11 8 34:34 0 29
10. Псков-747 26 6 10 10 18:31 -13 28
11. Строгино 26 5 8 13 18:42 -24 23
12. Коломна 26 4 9 13 19:43 -24 21
13. Знамя Труда 25 4 4 17 15:44 -29 16
14. Волга Тв 26 4 4 18 15:50 -35 16
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