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Ньюкасл - Челтенхэм

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала Ньюкасл - Челтенхэм
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