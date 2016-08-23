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Дерби Каунти - Карлайл Юнайтед

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Дерби, стадион Прайд Парк Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала Дерби Каунти - Карлайл Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1 раунд
11 августа, понедельник 22:45 Карлайл Юнайтед 0:2 Дерби Каунти
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