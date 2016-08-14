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Витория Гимараеш - Брага

14.08.2016, Воскресенье, 22:15 мск Гимараеш, стадион Афонсо Энрике Португалия. Примейра, 1 тур Витория Гимараеш - Брага
Португалия. Примейра (2015/2016)
23 тур
21 февраля, воскресенье 23:30 Брага 3:3 Витория Гимараеш
6 тур
27 сентября, воскресенье 21:15 Витория Гимараеш 0:1 Брага
Португалия. Примейра (2014/2015)
29 тур
17 апреля, пятница 22:30 Витория Гимараеш 1:0 Брага
12 тур
7 декабря, воскресенье 23:15 Брага 0:0 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
30 тур
10 мая, суббота 19:00 Витория Гимараеш 1:0 Брага
15 тур
10 января, пятница 23:59 Брага 3:0 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
20 тур
23 февраля, суббота 22:00 Брага 3:2 Витория Гимараеш
5 тур
29 сентября, суббота 00:30 Витория Гимараеш 0:2 Брага
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
20 тур
28 февраля, вторник 00:15 Брага 4:0 Витория Гимараеш
5 тур
19 сентября, понедельник 22:15 Витория Гимараеш 1:1 Брага
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
26 тур
11 апреля, понедельник 23:15 Брага 3:1 Витория Гимараеш
11 тур
13 ноября, суббота 22:15 Витория Гимараеш 2:1 Брага
Чемпионат Португалии (2009/2010)
25 тур
2 апреля, пятница 21:00 Брага 3:2 Витория Гимараеш
10 тур
8 ноября, воскресенье 00:15 Витория Гимараеш 1:0 Брага
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 34 25 7 2 72:18 +54 82
2. Порту 34 22 10 2 71:19 +52 76
3. Спортинг 34 21 7 6 68:36 +32 70
4. Гимараеш 34 18 8 8 50:39 +11 62
5. Брага 34 15 9 10 51:36 +15 54
6. Маритиму 34 13 11 10 34:32 +2 50
7. Риу Аве 34 14 7 13 41:39 +2 49
8. Фейренсе 33 13 6 14 29:44 -15 45
9. Боавишта 34 10 13 11 33:36 -3 43
10. Эшторил 34 10 8 16 36:42 -6 38
11. Шавиш 34 8 14 12 35:42 -7 38
12. Витория 34 10 8 16 30:39 -9 38
13. Пасуш де Феррейра 34 8 12 14 32:45 -13 36
14. Белененсеш 34 9 9 16 27:45 -18 36
15. Морейренcе 34 8 9 17 33:48 -15 33
16. Тондела 34 8 8 18 29:52 -23 32
17. Арука 34 9 5 20 33:57 -24 32
18. Насионал Ф 34 4 9 21 22:58 -36 21
19. Фигейренсе 1 1 0 0 2:1 +1 3
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