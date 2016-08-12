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Палермо - Бари

12.08.2016, Пятница, 22:00 мск Палермо, стадион Ренцо Барбера Италия. Кубок, 1/32 финала Палермо - Бари
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
7 мая, суббота 20:00 Палермо 2:1 Бари
17 тур
19 декабря, воскресенье 17:00 Бари 1:1 Палермо
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 20:00 Бари 4:2 Палермо
3 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Палермо 1:1 Бари
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