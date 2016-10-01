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Иртыш - Актобе

01.10.2016, Суббота, 14:00 мск Павлодар, стадион Центральный Казахстан. Финальный раунд, 29 тур Иртыш - Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
25 тур
26 августа, пятница 17:00 Актобе 1:0 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2016
16 тур
15 июня, среда 16:00 Иртыш 4:1 Актобе
6 тур
17 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 1:1 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
29 тур
17 октября, суббота 14:00 Актобе 3:2 Иртыш
25 тур
12 сентября, суббота 14:00 Иртыш 1:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
20 тур
12 июля, воскресенье 16:00 Иртыш 1:0 Актобе
10 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Актобе 2:1 Иртыш
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
26 июля, суббота 17:00 Иртыш 1:1 Актобе
11 тур
10 мая, суббота 17:00 Актобе 3:0 Иртыш
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
5 октября, суббота 15:30 Актобе 3:1 Иртыш
3 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Иртыш 4:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Актобе 3:0 Иртыш
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Иртыш 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Иртыш
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Иртыш 1:2 Актобе
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кайрат 10 8 1 1 25:8 +17 25
2. Астана 10 6 2 2 13:7 +6 20
3. Ордабасы 10 4 3 3 15:17 -2 15
4. Иртыш 10 2 2 6 15:18 -3 8
5. Актобе 10 2 2 6 14:20 -6 8
6. Окжетпес 10 2 2 6 9:21 -12 8
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